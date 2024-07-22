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Pink Martini konserinde İmamoğlu rüzgarı esti

22.07.2024 10:52
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Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
22.07.2024 10:52
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Önceki akşam İstanbul’da konser veren Pink Martini grubunun izleyicileri arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu vardı. İBB Başkanı İmamoğlu ve eşi, sahneye davet edilmesi teklifini geri çevirmedi. Sanatçılarla birlikte 'Aşkın Bahardı' şarkısına eşlik ederek eğlendiler.

21 Temmuz gecesi İstanbul’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda Pink Martini grubu konser verdi.

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'Sympathique', 'Hang on Little Tomato', 'Hey Eugene!', 'Splendor in the Grass', 'Joy to the World', '1969', 'A Retrospective', 'Get Happy', 'Dream A Little Dream' ve 'Je Dis Oui' albümleriyle Türkiye'de büyük hayran kitlesine sahip grup, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nu sahneye davet etti.

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ŞARKIYA EŞLİK ETTİLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu teklifi geri çevirmeyerek sahnede grup ile birlikte şarkı söylediler.

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Birçok kişinin katılımıyla gerçekleşen konserde İmamoğlu çifti sahnede grupla birlikte 'Aşkın Bahardı' şarkısını söyleyerek keyifli vakit geçirdiler.

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Ekrem İmamoğlu konser
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