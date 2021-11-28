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Pinterest çalışanlarına sessiz kalmayın çağrısında bulundu

28.11.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pinterest geçtiğimiz günlerde bir ayrımcılık davasını çözümlemek için ciddi anlamda yüklü bir miktar ödemişti. Şirket şimdi bu çabaların devamı olarak çalışanlarına bir duyuruda bulundu.

Pinterest çalışanlarına sessiz kalmayın çağrısında bulundu

Şirketin duyurusuna göre artık çalışanlar bu tarz olaylar karşısında sessiz kalmamalı. Şirketin itibarını düzeltme çabalarından biri de bu diyebiliriz. Şirket en son davada, şirket içindeki çeşitliliği ve katılımı artırmak için 50 milyon dolar taahhüt etmeyi kabul etmişti.

Hissedar, eski çalışanları Ifeoma Ozoma ve Aerica Shimizu Banks tarafından yapılan iddiaların kamuoyuna açıklanmasının ardından Pinterest’e dava açmıştı. Bir dizi tweet’te Ozoma, bir yıl boyunca kendisine adil davranılması için nasıl savaştığını anlattı. Beyaz erkek meslektaşlarından birinin adını ve telefon numarası internette paylaşıldığında iş çığrından çıktı. Şirket ırkçı ve kadın düşmanı politikalara karşı savaş açtı. Davaya göre hissedar şirket içinde, “beyaz üstünlükçü” olarak tanımlanan bir kapsamdan şikayetçiydi.

Şimdi şirket zedelenen itibarını düzeltmek için kolları sıvamış durumda. Yapılan açıklamada “Pinterest çalışanlarını adil ve güvenli bir iş yeri ile desteklemek ve kapsayıcılık değerlerinin Pinterest’in kimliğinin merkezinde olmasını sağlayarak şirketin markasını ve performansını güçlendirmek için bu kapsamlı reformları zorladık” ifadeleri kullanıldı.

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