Pırıl pırıl lekesiz camların sırrı bu yöntemlerde saklı! Beyaz sirke, arap sabunu...

Ev temizliğinde, yapılan işin püf noktalarını biliyorsanız hem işiniz kolaylaşır hem de zamanınız size kalır. Bu yazımızda; tertemiz, pırıl pırıl parlayan, el ve bez izi olmadan camların nasıl temizleneceğinin püf noktalarını sizin için derledik.

1-BEZ SEÇİMİ





Cam temizliğinde iyi bir sonuç almak istiyorsanız temizliğe başlamadan bu iş için kullanacağınız bez seçimini doğru yapmalısınız. Yaygın olarak kullanılan fanila tarzı pamuklu bezler olsa da, mikrofiber bezler ile ciddi fark yaratabilirsiniz. Deneyin ve sonucu görün.

2-BEYAZ SİRKE





Kimyasal ürünler yerine her zaman doğal ürünler kullanmayı tercih edebilirsiniz. Pek çok alan ve yüzey temizliğinde kullanılan beyaz sirke, cam temizliği için de imdadınıza yetişiyor. Sirke, sadece camlarınızı parlatmakla kalmaz, aynı zamanda içeriğindeki asit sayesinde güçlü bir dezenfektan etkisi de yapar.

l Temizlenecek camların büyüklüğü ile orantılı olarak bir miktar sıcak su hazırlayın.

l İçerisine bir çay bardağı beyaz sirke ekleyin ve karıştırın.

l Karışımı isterseniz püskürterek isterseniz bir bez yardımı ile camlarınıza uygulayın ve ovalayarak silin.

l Temiz bir bez yardımı ile camları kurulayın.

Pencere pervazlarında ya da camlarda kurumuş zor lekeler ve yağlar varsa;