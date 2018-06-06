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Pirinç Maskesi Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir?

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
YÜZ BAKIMI HABERLERİ  | 06.06.2018 12:11 | Son Güncelleme

Kolay elde edilmesi ve hızlı etki etmesiyle cilt için eşsiz bir terapi niteliğinde olan pirinç maskesi, cilt üzerinde meydana gelen lekelerin ve cilt tonu eşitsizliklerinin çaresi olarak bilinir. Farklı cilt tipine sahip olanlar için alternatif pirinç maskeleri bulunur. Elde edilmek istenen sonuç doğrultusunda seçilen maske, düzenli şekilde uygulanmalıdır.

Pirinç Maskesi Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir?

Pirinç yüzyıllardır Asya kültürünün önemli bir parçasıdır. Sağlıklı yaşam tarzları ve güzelliğe olan düşkünlükleri ile bilinen Japonların pirinci bu denli kullanması oldukça kuvvetli nedenlere dayanır. Pirincin besin olarak tüketiminin yanı sıra harici olarak yüze uygulandığında birçok faydası bulunan, pirinçle hazırlanan ve yüzü gençleştiren maskeler arasında yer alan pirinç maskesinin sağladığı faydalar, içerisinde yer alan folik asit, lineolik asit, skulen ve kolajene dayanır. Üstelik bir Japon maskesi olarak bilinen pirinç maskesi cilt sorunlarını giderirken herhangi bir yan etkiye de sebep olmaz. Ayrıca pirinç maskesi yapılışı oldukça basit olan bir maske çeşididir ve çok para harcamadan evde kolaylıkla hazırlanabilir.

PİRİNÇ MASKESİ NEDİR?

pirinc maskesi beyazlatma

Japon kadınlarının ışıl ışıl parlayan sağlıklı ciltlerinin sırrı merak konusudur. Onlar için cildin beyazlığı güzelliğin simgesidir. Ciltlerini beyazlatmak için kullandıkları pirinci sadece pirinç maskesi olarak uygulamaz, makyajlarını dahi pirinç toniği ile silerler. Pirinç, içerdiği asitler ve kolajen sayesinde cildin pürüzsüz, yumuşak ve parlak olmasını sağlar.

PİRİNÇ MASKESİ UYGULAMASI

pirinc maskesi uygulama

  • Lekeler için pirinç maskesi, uygulamasının kolay olması sebebiyle ideal bir doğal çözümdür.
  • İçerdiği kolajen sayesinde cildi hızlı bir şekilde yeniler.
  • Pirinç maskesinin bileşenlerinden biri olan nişasta, cildin temizlenmesini ve mikroplardan arınmasını sağlar.
  • Gözeneklerin küçülmesine katkıda bulunur. Ciltteki gözeneklerin küçülmesiyle birlikte siyah nokta ve sivilce oluşumu riski azalır.
  • Pirinç maskesi sayesinde cilt, yağlanmadan parlak bir görünüm kazanır.
  • Sadece yüz için değil, tüm vücut üzerinde kullanılabilir. Cilt üzerindeki yara izlerinin geçirilmesinde oldukça etkilidir.
  • Pirinç maskesi ile yüz beyazlatmak mümkündür.
  • Yüzü gençleştiren maskeler arasındadır. Cildin esnekliğini koruyarak kırışmasını önler.
  • İçeriğindeki folik asit sayesinde cilt için peeling görevi görür. Hazır peeling ürünleri gibi cildin tahriş olmasına sebebiyet vermez.
  • Güneşe maruz kalmadan önce cilde pirinç suyu uygulanması halinde, pirincin içinde bulunan para aminobenzoik asit (PABA), folik asit ve allantoin maddeleri cildi güneşin zararlı etkilerinden korur.
  • Pirinç usuyu saç köklerini besler ve saçların gürleşmesini sağlar. Ayrıca mevcut olan saçların parlaklık ve yumuşaklık kazanmasına yardımcı olur.

PİRİNÇ MASKESİ YAPILIŞI

pirinc maskesi uygulama 2

Farklı cilt tipleri için hazırlanmış çeşitli pirinç maskeleri mevcut. Aşağıda verilen pirinç maskesi tariflerinden cilt tipinize uygun olanı seçmeniz istediğiniz sonuca ulaşabilmeniz için önemlidir.

1. Karma ciltler için pirinç maskesi
1 su bardağı pirinci 2 su bardağı su içerisinde haşlayarak lapa haline getirin. Elde ettiğiniz pirinç lapasını, soğuduğunda cildinize uygulayın. Pirinç maskesini cildinize uygulamadan önce cildinizin temiz olduğundan emin olmalısınız. Cilt maksimum yarım saat içerisinde fayda göreceği için daha uzun süre cildinizde bekletmeniz gereksizdir. Bu tarif düzenli olarak haftada bir gün uygulandığında cilt tonunuz açılmasına ve sağlıklı bir tene sahip olmaya yardımcı olur.

2. Yağlı ciltler için pirinç unu maskesi
Bir avuç pirinç ununu cam kaseye alın ve üzerine su ilave edin. Tahta bir kaşık ile krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Karışımı cildinize sürüp 5 dakika boyunca kuruyana kadar bekletin ve hafif hareketler yaparak ılık su ile yüzünüzü durulayın. Bu tarifi haftada iki gün düzenli olarak uygulamanız tavsiye edilir.

3. Kuru ciltler için pirinç maskesi
Bir avuç dolusu pirinci havanda döverek un haline getirin. Un haline gelen pirincin üzerine süt dökün ve karışım hamur kıvamını aldıktan sonra cildinize sürün. Cildinizde yarım saat bekletip, cildinizi ılık su ile temizleyebilirsiniz. Bu tarifin haftada bir kere düzenli olarak uygulanması yeterlidir. Bu tarif de dahil olmak üzere tüm pirinç maskesi tariflerinde metal kaşık yerine tahta kaşık kullanmaya çalışın.

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