Pirinç Maskesi Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir?

Pirinç yüzyıllardır Asya kültürünün önemli bir parçasıdır. Sağlıklı yaşam tarzları ve güzelliğe olan düşkünlükleri ile bilinen Japonların pirinci bu denli kullanması oldukça kuvvetli nedenlere dayanır. Pirincin besin olarak tüketiminin yanı sıra harici olarak yüze uygulandığında birçok faydası bulunan, pirinçle hazırlanan ve yüzü gençleştiren maskeler arasında yer alan pirinç maskesinin sağladığı faydalar, içerisinde yer alan folik asit, lineolik asit, skulen ve kolajene dayanır. Üstelik bir Japon maskesi olarak bilinen pirinç maskesi cilt sorunlarını giderirken herhangi bir yan etkiye de sebep olmaz. Ayrıca pirinç maskesi yapılışı oldukça basit olan bir maske çeşididir ve çok para harcamadan evde kolaylıkla hazırlanabilir.

PİRİNÇ MASKESİ NEDİR?

Japon kadınlarının ışıl ışıl parlayan sağlıklı ciltlerinin sırrı merak konusudur. Onlar için cildin beyazlığı güzelliğin simgesidir. Ciltlerini beyazlatmak için kullandıkları pirinci sadece pirinç maskesi olarak uygulamaz, makyajlarını dahi pirinç toniği ile silerler. Pirinç, içerdiği asitler ve kolajen sayesinde cildin pürüzsüz, yumuşak ve parlak olmasını sağlar.