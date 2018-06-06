Pirinç Maskesi Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir?

Pirinç yüzyıllardır Asya kültürünün önemli bir parçasıdır. Sağlıklı yaşam tarzları ve güzelliğe olan düşkünlükleri ile bilinen Japonların pirinci bu denli kullanması oldukça kuvvetli nedenlere dayanır. Pirincin besin olarak tüketiminin yanı sıra harici olarak yüze uygulandığında birçok faydası bulunan, pirinçle hazırlanan ve yüzü gençleştiren maskeler arasında yer alan pirinç maskesinin sağladığı faydalar, içerisinde yer alan folik asit, lineolik asit, skulen ve kolajene dayanır. Üstelik bir Japon maskesi olarak bilinen pirinç maskesi cilt sorunlarını giderirken herhangi bir yan etkiye de sebep olmaz. Ayrıca pirinç maskesi yapılışı oldukça basit olan bir maske çeşididir ve çok para harcamadan evde kolaylıkla hazırlanabilir.
Japon kadınlarının ışıl ışıl parlayan sağlıklı ciltlerinin sırrı merak konusudur. Onlar için cildin beyazlığı güzelliğin simgesidir. Ciltlerini beyazlatmak için kullandıkları pirinci sadece pirinç maskesi olarak uygulamaz, makyajlarını dahi pirinç toniği ile silerler. Pirinç, içerdiği asitler ve kolajen sayesinde cildin pürüzsüz, yumuşak ve parlak olmasını sağlar.
PİRİNÇ MASKESİ YAPILIŞI
Farklı cilt tipleri için hazırlanmış çeşitli pirinç maskeleri mevcut. Aşağıda verilen pirinç maskesi tariflerinden cilt tipinize uygun olanı seçmeniz istediğiniz sonuca ulaşabilmeniz için önemlidir.
1. Karma ciltler için pirinç maskesi
1 su bardağı pirinci 2 su bardağı su içerisinde haşlayarak lapa haline getirin. Elde ettiğiniz pirinç lapasını, soğuduğunda cildinize uygulayın. Pirinç maskesini cildinize uygulamadan önce cildinizin temiz olduğundan emin olmalısınız. Cilt maksimum yarım saat içerisinde fayda göreceği için daha uzun süre cildinizde bekletmeniz gereksizdir. Bu tarif düzenli olarak haftada bir gün uygulandığında cilt tonunuz açılmasına ve sağlıklı bir tene sahip olmaya yardımcı olur.
2. Yağlı ciltler için pirinç unu maskesi
Bir avuç pirinç ununu cam kaseye alın ve üzerine su ilave edin. Tahta bir kaşık ile krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Karışımı cildinize sürüp 5 dakika boyunca kuruyana kadar bekletin ve hafif hareketler yaparak ılık su ile yüzünüzü durulayın. Bu tarifi haftada iki gün düzenli olarak uygulamanız tavsiye edilir.
3. Kuru ciltler için pirinç maskesi
Bir avuç dolusu pirinci havanda döverek un haline getirin. Un haline gelen pirincin üzerine süt dökün ve karışım hamur kıvamını aldıktan sonra cildinize sürün. Cildinizde yarım saat bekletip, cildinizi ılık su ile temizleyebilirsiniz. Bu tarifin haftada bir kere düzenli olarak uygulanması yeterlidir. Bu tarif de dahil olmak üzere tüm pirinç maskesi tariflerinde metal kaşık yerine tahta kaşık kullanmaya çalışın.
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