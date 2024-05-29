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    4. Pirinç maskesi nedir, nasıl yapılır? Pirinç maskesi ne işe yarar?

    Pirinç maskesi nedir, nasıl yapılır? Pirinç maskesi ne işe yarar?

    Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
    28.05.2024 21:28
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    Kadınların doğal cilt bakım rutinlerinde sıkça tercih ettikleri pirinç maskesi, cilt lekelerine, parlaklık kaybına ve cilt tonu eşitsizliklerine hızlı çözüm sunar. Bu maske, son yıllarda popüler hâle gelmiştir. Peki, pirinç maskesi nasıl yapılır?

    İçindekiler

    • Pirinç maskesi nedir?
    • Pirinç maskesi nasıl yapılır?
    • Pirinç unu maskesi nasıl yapılır?

    Zaman ve çevresel faktörlerle ciltte kırışıklık gibi sorunlar ortaya çıkar. Deri inceldikçe de daha çabuk kurur ve bu da pürüzlere neden olur. Pirinç maskesi, bu noktada devreye girerek cildin ihtiyaçlarını karşılayan bir kürdür. Pirincin suyla teması sonucunda oluşan fitik asit, cilt tonunu açarak beyazlatmanın yanı sıra birçok fayda sağlar.

    Pirinç maskesi nedir?

    Japonya'da kadınların güzellik sırrı olarak doğan pirinç maskesi veya pirinç unu maskesi, Türkiye'de de popülerdir. Bu maskenin cildi beyazlattığı ve lekeleri açtığı iddia edilmektedir. Pirinç unu maskesi ise biraz farklıdır; pirinç unu ve süt karışımıyla yapılan bu maske, daha yoğun bir dokuya sahiptir. Pirinç maskesi kullananlar arasında kuru ve tahriş olmuş cilde sahip olan kişiler öne çıkar. Pirinç maskesi faydaları ise şöyledir:

    • Cildi nemlendirir, aydınlatır ve ışıltı kazandırır.
    • Lekeler için pirinç maskesi, kuru ve pürüzlü lekeleri düzeltir, cildi yumuşatır.
    • Cildi kurutmadan fazla yağı alır.

    Pirinç maskesi nasıl yapılır?

    Canlandırıcı pirinç maskesi tarifi

    Malzemeler:

    • 3 çay kaşığı haşlanmış pirinç
    • 2 çay kaşığı bal
    • 1 yemek kaşığı süt

    Hazırlanışı:

    • Haşlanmış pirinç ezilerek macun hâline getirilir.
    • Üzerine bal, süt eklenir ve karıştırılır.
    • Temiz yüze uygulanır.
    • 20-30 dakika bekletilir.
    • Ilık suyla durulanır.

    Bu canlandırıcı Japon pirinç, süt ve bal maskesi cildi besleyip nemlendirirken, parlaklık kazandırır.

    Pirinç suyu maskesi tarifi

    Yarım fincan pirinç bir kaba alınır. Üzerine kabın yarısını dolduracak kadar su eklenir. Karıştırdıktan sonra yaklaşık 30 dakika bekletilir. Ardından süzgeç yardımıyla bir su bardağına aktarılır ve istenilen bölgeye uygulanır.

    Pirinç unu maskesi nasıl yapılır?

    Süt pirinç unuyla karıştırılarak krem kıvamına getirilir. Karışım yaklaşık 10 dakika bekletildikten sonra cilt, ılık suyla temizlenir ardından nemlendirici kullanılır. Süt ve pirinç unu maskesi, cildin nem kazanmasına yardımcı olur. Haftada 2 kez uygulanabilir.

    Vitrin


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