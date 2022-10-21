Pirinçli buz küpünün faydaları nelerdir? Pirinçli buz küpü nasıl yapılır ve kullanılır?

Gözenekleriniz bir türlü sıkılaşmıyor ve başınıza bela oluyorsa toplanın, bunu çözecek tarifi veriyoruz! Evde yapacağınız pirinçli buz küpü tarifi, birçok toniği geride bırakıyor. Cilt bakım rutininize hızlı bir giriş yapacak pirinçli buz küplerini kullanarak gözeneklerinizle vedalaşın.

Pirinçli buz küpü ne işe yarar?

Pirinçli buz küpü, pirinç suyundan elde ediliyor. Bu iki ürün de cilt için inanılmaz faydalarıyla biliniyor. Tabii ki, cildinize süreceğiniz her şeyde olduğu gibi bu tarifi kullanmadan önce de küçük bir alanda denemenizde fayda var. Pirinçli buz küpünün faydaları şu şekildedir:

Buz, cilt için en iyi canlandırıcılardan biri. Uykusuz bir geceden sonra yüzünüzün şişkinliğini buz ile en aza indirmek sizin elinizde. Ayrıca soğuk olduğu için cildinize dinç bir görünüm kazandıracak.

Özenle cilt bakımı yapan birçok kişi, gözeneklerin kapanmamasından şikayetçi. Bu noktada pirinçli buz küpü cilt bakım rutininizin vazgeçilmezi olacak. Cildinizi temizledikten sonra kullanacağınız pirinçli buz küpü, gözeneklerin görünürlüğünü en aza indirecek. Ayrıca pirincin beyazlatıcı etkisiyle cildiniz aydınlık bir görünüme kavuşacak.

Pirinçli buz küpü nasıl yapılır?

Bu tarifi yapmak için ihtiyacınız olanlar, bir miktar pirinç ve 1 adet buz kalıbı.

Bir sos tenceresine 1 avuç kadar pirinç ve bir miktar su ekleyin, pirinçler tamamen yumuşayana kadar pişirin.

Bir süzgeç yardımıyla pirinçleri güzelce süzün.

Süzdüğünüz suyu buz kalıplarına doldurun ve dondurucuya koyup donmasını bekleyin.

Her gün uygulayabileceğiniz ferahlatıcı buz küpünüz hazır!

Pirinçli buz küpü nasıl kullanılır?