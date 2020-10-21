“Pis Araplar” diye bağıran bir çift tarafından defalarca bıçaklandılar

Fransız polisi ırkçı saldırı suçlamasıyla iki kadın şüpheliyi tutukladı. Saldırı, Pazar gecesi bir öğretmenin kafası kesilerek öldürülmesinin ardından gerçekleşti.

Paris’te Pazar gecesi iki kadın bıçaklandı.



İsimleri açıklanmayan saldırganlar, şehir savcısı tarafından “Avrupalı beyaz kadınlar” olarak tanımlandı ve cinayete teşebbüsle suçlandıkları belirtildi. Altı kez bıçaklanan kurbanlardan birinin akciğerlerinde yaralanma olurken, diğer kurban da elinden ameliyat edildi.

Olayın görgü tanıkları saldırganların “Pis Araplar” ve “Kendi ülkenize geri dönün” diye bağırdığını belirtti.

Olay yerinden iki dükkan çalışanı yaralılara müdahale ettiğini bildirerek, polis gelene kadar saldırganlardan birinin kaçmasına engel oldu. Ardından ikinci şüpheli de tutuklandı.

Samuel Paty’nin bir cihatçı tarafından öldürülmesinin ardından Paris’te ifade özgürlüğünü desteklemek için onbinlerce kişinin katıldığı yürüyüşlerden sonra saldırı gerçekleşti.

TANSİYON YÜKSELİYOR

Cuma günü Paris yakınlarında bir okulda meydana gelen cinayet tüm ülkeyi şok etti ve bu saldırı Fransız değerlerine yönelik bir saldırı olarak damgalandı.