“Pis Araplar” diye bağıran bir çift tarafından defalarca bıçaklandılar

Fransız polisi ırkçı saldırı suçlamasıyla iki kadın şüpheliyi tutukladı. Saldırı, Pazar gecesi bir öğretmenin kafası kesilerek öldürülmesinin ardından gerçekleşti.
Paris’te Pazar gecesi iki kadın bıçaklandı.
İsimleri açıklanmayan saldırganlar, şehir savcısı tarafından “Avrupalı beyaz kadınlar” olarak tanımlandı ve cinayete teşebbüsle suçlandıkları belirtildi. Altı kez bıçaklanan kurbanlardan birinin akciğerlerinde yaralanma olurken, diğer kurban da elinden ameliyat edildi.
Olayın görgü tanıkları saldırganların “Pis Araplar” ve “Kendi ülkenize geri dönün” diye bağırdığını belirtti.
Olay yerinden iki dükkan çalışanı yaralılara müdahale ettiğini bildirerek, polis gelene kadar saldırganlardan birinin kaçmasına engel oldu. Ardından ikinci şüpheli de tutuklandı.
Samuel Paty’nin bir cihatçı tarafından öldürülmesinin ardından Paris’te ifade özgürlüğünü desteklemek için onbinlerce kişinin katıldığı yürüyüşlerden sonra saldırı gerçekleşti.
Cuma günü Paris yakınlarında bir okulda meydana gelen cinayet tüm ülkeyi şok etti ve bu saldırı Fransız değerlerine yönelik bir saldırı olarak damgalandı.
Binlerce kişi Pazar günü ifade özgürlüğünü savunmak için yürüyüş gerçekleştirdi. Genç bir cihatçı tarafından kafası kesilerek öldürülen Samuel Paty, ders verdiği esnada ifade özgürlü kapsamında gösterdiği hicivli karikatürlerin ardından sosyal medyada öfkeli ebeveynlerin nefret kampanyasının hedefi haline gelmişti.
Fransa Başbakanı Jean Castex meclisteki saygı duruşunun ardından yaptığı konuşmada “Düşman burada. Radikal İslam hoşgörü üzerine kurulu olan toplumumuza sızmıştır” dedi.
Fransa’da sayıları beş milyondan fazla olan Müslüman topluluk hükümetin Müslüman örgütler üzerinde artan baskının neden olduğu İslamofobiden şikayetçi.
Cuma gecesi gerçekleşen cinayet Fransa’yı şoka uğrattı.
Protestocular Paris’teki terörle mücadele nöbeti sırasında ellerinde Charlie Hebdo gazetesi taşıdı.
Halk, Samuel Paty ile dayanışma içindeki pankartları taşıdı.
Pazar gecesi gerçekleşen saldırının kurbanların ise 40’lı yaşlarında Cezayir kökenli Fransız Kenza ve Amel adlı iki kadın olduğu belirlendi. Altı kez bıçaklanan Kenza’nın akciğerinde delik oluşurken Amel de elinden ameliyata alındı.
Salı gecesi Paris polisi bir açıklama yaparak “18 Ekim günü saat 20:00 cinvarında Eyfel Kulesi yakınlarındaki Champs-de-Mars’ta bıçakla yaralanan iki kadının çağrısı ardından polis olay yerine geldi” dedi.
Paris savcılığından bir kaynak da dün olayla ilgili doğrulama yaparak “Bıçaklama olayı ile ilgili cinayete teşebbüs soruşturması açıldı” dedi.
Kurbanlardan birinin yaptığı açıklamaya göre, saldırganlardan köpeklerini uzaklaştırması istenince saldırı gerçekleşti. Liberation adlı gazeteye konuşan Kenza “Beş yetişkin ve dört çocuk olarak bir aileydik ve dışarı yürüyüşe çıkmıştık. Eyfel Kulesi’nin orada olukça karanlık bir park var, o parkta tur atıyorduk. O esnada üzerimize doğru gelen iki köpek gördük ve çocuklar korktu. Kapalı olan kuzenim kadınlara çocukların korktuğunu söyledi ve köpekleri tutmalarının mümkün olup olmadığını sordu” dedi.
Kenza’nın anlattıklarına göre köpeklerin sahibi olan kadınlar hayvanlarını uzaklaştırmayı reddetti ve bunun üzerinde hararetli bir tartışma başladı.
Akşam 8 civarı iddialara göre köpekli olan kadınlar bıçaklarını çıkararak Kenza ve Amel’e fırlattı. Kenza “Kadınlardan biri bıçak çıkardı ve kafama, kaburgalarıma, sırtıma vurdu. Kolumda üçüncü bir darbe oluştu. Sonra da kuzenime saldırdılar” dedi.
Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron da 47 yaşında öldürülen öğretmen Samuel Paty için düzenlenen saygı duruşunda yer aldı.
Samuel Paty, geçen hafta Rusya doğumlu 18 yaşıdaki Abdullakh Anzarov tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Katil, Hz. Muhammed’e ait tasvirlerin gösterilmesi nedeniyle öfkelendi. Korkunç olay Paris’in kuzeyindeki Conflans-Saint-Honorine’deki Bois-d’Aulne okulunda meydana geldi.
Fransa’da genç bir cihatçı tarafından öldürülen Samuel Paty.
Macron, olayın gerçekleştiği okulun dışında bir konuşma yaptı.
Pazar günü on binlerce insan Paris’te Samuel Paty’nin anısına yürüyüş gerçekleştirdi.
Göstericiler ifade özgürlüğünü desteklemek için sokakları doldurdu.
Öğrenciler ve velileri kaybettikleri öğretmenleri için yaktığı mumlar ve bıraktığı çiçeklerle saygılarını sundu.