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  4. Pişkinliğin böylesi! İngiliz turistin utanmaz dolandırıcılık planı: Eski otel bilekliğiyle...

Pişkinliğin böylesi! İngiliz turistin utanmaz dolandırıcılık planı: Eski otel bilekliğiyle...

15.07.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Yorkshire bölgesinin Sheffield kentinden Türkiye'ye gelen Roxanne Balciunas adlı 39 yaşındaki İngiliz turist, geçen senelerden kalma bir otel bilekliğiyle birlikte Kuşadası'ndaki lüks otelin imkanlarından bedelsiz faydalandı. İngiliz turist yaptıkları yetmezmiş gibi dolandırıcılık anlarını sosyal medya hesabından paylaştı...

Pişkinliğin böylesi! İngiliz turistin utanmaz dolandırıcılık planı: Eski otel bilekliğiyle...

39 yaşındaki İngiliz turist Balciunas Mayıs ayında Kuşadası'nda bir otelde kaldı. Balciunas, otele girişte verilen otelin imkanlarından faydalanmasını sağladığı bilekliği tatil sonunda sakladı.

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13 ve 6 yaşlarında olmak üzere 2 çocuğu olan Balciunas, 2 ay sonra 7 Temmuz tarihinde yeniden bir Türkiye tatili planladı. Önceden kaldığı otelden on dakika uzaklıkta ucuz bir apartman dairesinde oda kiralayan İngiliz turist Balciunas, Mayıs ayında kalmış olduğu otelin bilekliğiyle otelin imkanlarından faydalandı.

2 çocuk annesi Balciunas, yaptıkları yetmezmiş gibi bir de dolandırıcılık yöntemini, yediklerini ve içtiklerini TikTok hesabından paylaştı.

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BU KADAR PİŞKİNLİĞE DE PES!

Paylaştığı görüntülerde tatlı, çeşit çeşit içkiler ve havuz imkanlarından faydalandığı gözlenen Balciunas, pişkin bir açıklamada bulundu.

4 gün boyunca hiçbir ücret ödemeden yeyip içen Balciunas gelen eleştiriler üzerine, "İsterseniz bana hırsız deyin ama bir hafta boyunca beleşe yiyip içmekten çok keyif aldım." diyerek pişkin bir açıklamada bulundu.

Pişkin hırsızın diğer paylaşımlarında para vermeden yemek yemenin verdiği heyecan üzerine ifadeleri de görüldü.

Balciunas'ın TikTok üzerinden paylaştığı videoya kısa süre içerisinde tepki cevapları geldi.

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası dolandırıcılık turist ingiliz

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