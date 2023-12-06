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  4. Pişkinliğiyle pes dedirtti! Araçlara zarar verdi, gazeteci tekmeledi: Sanki adam öldürdük

Pişkinliğiyle pes dedirtti! Araçlara zarar verdi, gazeteci tekmeledi: Sanki adam öldürdük

06.12.2023 21:54 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de yaşayan 25 yaşındaki F.D. yaptıkları ve söyledikleriyle bu kadar da olmaz dedirtti. Önce Kocasinan'da 7 aracın lastiğini patlatan şüpheli ardından bir gazeteciye tekme atıp küfürler savurdu. Yaptıklarıyla yetinmeyen F.D. bir de, ""Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi.

Pişkinliğiyle pes dedirtti! Araçlara zarar verdi, gazeteci tekmeledi: Sanki adam öldürdük

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın tekerini bıçakla patlatarak zarar veren şahıs polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolüne getirilen şahıs, bir gazeteciye tekme atıp, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi.

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EKİPLER HIZLICA YAKALADI

Edinilen bilgiye göre, Susurluk ve Delice Sokak’ta meydana gelen olayda, F.D. (25) isimli şahıs, park halinde toplam 7 aracın tekerleklerini bıçakla patlattı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, tarafından yapılan çalışmalar sonucu F.D., Argıncık Alsancak Mahallesi 6204. Sokak’ta yakalandı.

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YAPMADIĞINI BIRAKMADI

Şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. F.D., burada kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür edip tekme sallarken, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi. (İHA)

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Şüpheli Kayseri
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