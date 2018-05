Pişman olan erkeği anlamanın yolları

Genellikle hepsi umursamıyormuş gibi hayatlarına devam ederler. Sanki hiçbir şey olmamış gibi mutluluk oyunu oynarlar...

''İki gün sonra geri döner'' düşüncesi

Tüm ipler onun elindeyse, bugüne dek onun her dediğine evet dediyseniz; sizin geri döneceğinize emindir. Böyle erkekler haksız olduğunu sorgulayamaz, dolayısıyla pişmanlık duymaz, üzülmez, öylece bekler, "Oh be dünya varmış!" der... Bir hafta sonra hala geri dönmediysen, pişmanlık bulutları kafasında dönmeye başlar...

İnat yapar

Ayrılık üzerine sorgulamaz, 'oldu bitti'ye getirir. Kendisi her zaman haklıdır... Aramak ister, ama karşı taraftan bekler... Her neyse saçmalar ve bitmemiş ilişkiyi bile bitirir. Gereksiz gurur yapmaya bayılırlar. Bazıları burnu yere düşse eğilip almaz!

İçine atar

Uzun süreli bir ilişkisi bitmişse ve bu kız onu derinden etkilemişse, bir durup düşünür; hatıralara sarılır, hatta ağlar, alkol en yakın arkadaşı olur... Ama karşına gelip 'bu haldeyim' diyemez, yakın arkadaşına bile anlatamaz, içine atar...

Farklı hobiler edinir