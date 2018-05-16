Pişman olan erkeği anlamanın yolları

Bir ilişkide sorunlar varsa ve ayrılık aşamasına gelindiyse kadınlar pişman oldukları zaman, bir manevra yapabilirler. Genellikle de, “aslında öyle demek istemedim” şeklinde bir davranış sergilerken, erkeklerde bunu anlamak zordur. Erkekler sözleriyle ayrılmak istediğini söylese de, bazı hareketleri birlikteliğin devam etmesi mesajını verebilir. Siz de böyle bir durum yaşıyorsanız bu sinyalleri dikkate alarak yeniden mutlu günlerinize kavuşabilirsiniz. Peki bir erkeğin pişman olduğunu nasıl anlarız. Ayrılık sonrası erkeklerin ne düşündüğünü, ne yaptığını nasıl bir ruh hali içinde olduğunu merak ediyorsanız işte size ipuçları; Bir erkeğin pişman olduğu nasıl anlaşılır? - Arkadaşlarınız, tanıdıklarınız ile irtibatta mı? Bir erkek için gerçekten bitmiş olması, konunun kapanması demektir. Eğer sizin sayenizde tanıdığı insanlarla tesadüfen karşılaştığında veya onlar onunla irtibata geçtiğinde konuşuyorsa bu medeniyet oluyor. Ancak arkadaşlarınızı ve tanıdıklarınızı, aslında sizinle birlikteyken o kadar da samimi değilken ve hemen hemen hiç aramazken ısrarla arıyor ve görüşmek istediğini söylüyorsa, belki de sebep sizsinizdir.

- Alkolün etkisi kılıfının arkasına saklanıyor mu? Siz hiç sarhoşken kendi annesine küfreden birini gördünüz mü? ‘Sarhoştum hatırlamıyorum, aaa ben sana neler söylemişim’ bir yalan değildir, ancak bilinç altının dışa vurumu ile gerçeklerin dile gelmesidir. Eski sevgiliniz gecenin bir yarısı duygusal mesajlar atıyorsa, en büyük sinyalleri veriyor demektir. - Ayrıldığınız kişi sizin sosyal medya kullandığınızı biliyorsa ve sizi özlemişse, ne yaptığınızı, kimlerle olduğunuzu merak ediyorsa, muhtemelen sosyal medyayı eskisinden daha sık kullanmaya başlayacaktır. Ve daha da ilginci, sizi takip ettiğini size belli edecektir. Paylaşımlarınızı beğenecek, belki retweetleyecektir. Kendi hesabında ise ikiniz için anlamlı olan mesajlar, birlikte dinlediğiniz şarkılar gibi paylaşımlarda bulunur. Yani sizi özlediğini, sizinle iletişim kurmak istediğini belirtir. Bu bir erkeğin pişmanlığının en iyi göstergelerindendir. Erkek ayrılık sonrası ne yapar? Rahat davranışlar sergiler ''Ayrılık acısı bana koymaz arkadaş!'' diyerek, aşkı hafife alan erkek tipi, iki hafta sonra gardını indirir! Erkeğin ayrıldıktan sonra yaptığı en iyi şey umursamamaya çalışmaktır! Kadınlar kendilerini kuaföre ve alışverişe vururken; erkekler de gezmeye vuruyor!

Genellikle hepsi umursamıyormuş gibi hayatlarına devam ederler. Sanki hiçbir şey olmamış gibi mutluluk oyunu oynarlar... ''İki gün sonra geri döner'' düşüncesi Tüm ipler onun elindeyse, bugüne dek onun her dediğine evet dediyseniz; sizin geri döneceğinize emindir. Böyle erkekler haksız olduğunu sorgulayamaz, dolayısıyla pişmanlık duymaz, üzülmez, öylece bekler, "Oh be dünya varmış!" der... Bir hafta sonra hala geri dönmediysen, pişmanlık bulutları kafasında dönmeye başlar... İnat yapar Ayrılık üzerine sorgulamaz, 'oldu bitti'ye getirir. Kendisi her zaman haklıdır... Aramak ister, ama karşı taraftan bekler... Her neyse saçmalar ve bitmemiş ilişkiyi bile bitirir. Gereksiz gurur yapmaya bayılırlar. Bazıları burnu yere düşse eğilip almaz! İçine atar Uzun süreli bir ilişkisi bitmişse ve bu kız onu derinden etkilemişse, bir durup düşünür; hatıralara sarılır, hatta ağlar, alkol en yakın arkadaşı olur... Ama karşına gelip 'bu haldeyim' diyemez, yakın arkadaşına bile anlatamaz, içine atar... Farklı hobiler edinir