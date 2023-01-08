Pitbull saldırısı nedeniyle gülüşünü kaybetti! Dehşet anlarını teker teker anlattı

Amerika'da yaşayan 23 yaşındaki model Brooklyn Khoury, 2020 yılında pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradıktan sonra üst dudağını kaybetti. Son iki buçuk yılda 20 saatlik ameliyatları da içeren birçok operasyon geçirdikten sonra şok edici yeni görünümünü Youtube ve Instagram hesapları üzerinden paylaşarak yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Model Brooklyn 2020 yılının Kasım ayında ilk reklam filminde oynayacakken kuzeninin sekiz yaşındaki pitbull köpeğinin saldırısına uğradı. Dışarıdan eve gelen genç model Diesel adlı köpeği sevmek için yanına yaklaştığı anda köpeğin saldırarak üst dudağını ısırdığını belirtti. Brooklyn'in üst dudağını ve burnunun ucunu ısıran köpek genç modelde kalıcı bir iz bıraktı. Brooklyn yaşadığı travmanın hem kariyer hem de fiziksel sağlığını etkilediğini paylaştı.

"HİÇBİR ŞEYİ HAFİFE ALMAMAYI ÖĞRENDİM"

Brooklyn, 2020'de saldırıya uğradığından bu yana birçok ameliyat geçirmesine rağmen tüm iyileşme süreci boyunca 'pozitif' kaldığını, daha gidecek çok yolu olduğunu, takipçilerinin ve hayranlarının ona çok fazla 'motivasyon' sağladığını belirtiyor. YouTube kanalında "Sadece kendimi sevmeyi ve etrafımdaki her şeyi sevmeyi ve hiçbir şeyi hafife almamayı öğrendim" dedi.

İŞE GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Brooklyn, videonun sonunda "daha mutlu bir insan" olduğunu ve "yaşayacak çok şeyi olduğunu" fark ettiğini belirterek, işe geri dönebilmeyi dilediğini, ancak "hala ameliyatlardan geçtiğini" ekledi.

GÖRÜNÜŞÜNÜ PAYLAŞMAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER

O zamanlar 23 yaşında olan Brooklyn, pek çok kişinin 'görünüşü' nedeniyle yüzünün videolarını veya fotoğraflarını yayınlamamasını söylediğini itiraf etti. Ancak sürecin her adımında açık olmak istediğine karar verdi, böylece benzer bir şey yaşıyor olabilecek diğer kişilere yardımcı olabilirdi. "Farklı göründüğümü biliyorum, şu anda yüzümün ne kadar şiş olduğundan deli göründüğümü biliyorum ama saklanmanın bir anlamı yok. Bunu paylaşmaktan ve elimden gelen herkese yardım etmekten mutluluk duyuyorum' dedi.

GELECEĞİ İÇİN ENDİŞELİYDİ

Saldırıdan sonra bir Instagram gönderisinde geleceği için 'korktuğunu' ve bir daha gülümseyip gülümseyemeyeceğinden emin olmadığını itiraf etti. "Hayatınızın bir saniye içinde bu kadar dramatik bir şekilde değişebilmesi çılgınca. Tüm bu durum hakkında elimden geldiğince olumlu kalmaya çalışıyorum, ancak dürüst olacağım, geleceğimden ya da bir daha gülümseyebilecek miyim ya da normal yemek yiyebilecek miyim diye korkuyorum."

YAPILAN AMELİYATLAR BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Brooklyn'e yapılan ameliyatlarda kolundan cilt dokusu ve bir damar alındıktan sonra dudağına ağız bölgesine yerleştirdiler. Ardından kanın yeniden üst dudağına doğal bir akış sağlaması için boynundan bir kesiyle damarı yerleştirdiler. Yapılan işlemin başarıyla sonuçlanmasının ardından Brooklyn, gülümsemesini tekrardan kazandı. Insragram'da yayınladığı bir videoda, gülümsemesini daha doğal göstermesi bir makyaj artistine üst dudağına çizgi çizmesini istedi.



