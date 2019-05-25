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Pitbull'un saldırdığı kedi ağır yaralandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 17:03 | Son Güncelleme

ÖZEL KLİNİKTE TEDAVİ ALTINDA Aydın'ın Efeler ilçesinde, sahibi tarafından gezintiye çıkarılan pitbull cinsi köpeğin saldırdığı sokak kedisi 'Kömür' özel bir klinikte tedavi altına alındı. Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, "Kömür, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Pitbull'un saldırdığı kedi ağır yaralandı (2)

ÖZEL KLİNİKTE TEDAVİ ALTINDA
Aydın'ın Efeler ilçesinde, sahibi tarafından gezintiye çıkarılan pitbull cinsi köpeğin saldırdığı sokak kedisi 'Kömür' özel bir klinikte tedavi altına alındı. Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, "Kömür, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin ağzından, sahibi bile Kömür'ü alamadı. Çok kötü şekilde yaralandı. Köpeğin ağızlıksız çıkarılması bu olaya yol açan en büyük etken. Kedinin çenesiyle birlikte birçok yerinde kırık var. Yaşam mücadelesi veriyor. Her yerinde diş izleri var ve her tarafı parçalanmış. İnşallah çabalarımızla onun hayatta kalmasını sağlayacağız. Bu saldırılar ne ilk ne de son olacak. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor" dedi.
'HAYATTA KALMASI MUCİZE'
Veteriner hekim Mehmet Çağrı Çağla da, "Dün gece sosyal medyadan, kedinin durumunu ben de takip ettim. Genelde bu tip olaylardan sonra kedilerin hayatta kalması büyük mucize olur. Bu kedi hayatta kalmayı başarmış. Yapılan muayenede, kan kaybının çok ciddi boyutta olmadığını gördük. Ön bacakta kırık var. Göğüs kafesinde de bir kırık var. 24-48 saat arası kritik bir süreç. Bu süreci atlatması gerekiyor" diye konuştu.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
FOTOĞRAFLI

Pitbull'un saldırdığı kedi ağır yaralandı (2)Pitbull'un saldırdığı kedi ağır yaralandı (2)Pitbull'un saldırdığı kedi ağır yaralandı (2)Pitbull'un saldırdığı kedi ağır yaralandı (2)

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