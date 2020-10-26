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Piton dehşeti! 2 metrelik yılan kalçasından ısırdı ortalık kan gölüne döndü

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2020 14:04 | Son Güncelleme

Tayland'ın Samut Prakan şehrinde yaşayan kadın kuşkusuz hayatının şokunu yaşadı. Evinde tuvaletini yaparken piton saldırısına uğrayan kadının kalçasına dikiş atıldı.

Piton dehşeti! 2 metrelik yılan kalçasından ısırdı ortalık kan gölüne döndü

Akıllara durgun veren olay, Tayland'ın Samut Prakan bölgesinde meydana geldi. 54 yaşındaki Boonsong Plaikaew adındaki kadın tuvalet ihtiyacını giderirken birden tarifsiz bir acıyla karşı karşıya kaldı.

İki metre uzunluğundaki pitonun kalçasını ısırmasının ardından yılanı eliyle tutan ancak bu kez de parmağından ısırılan kadın çığlık atarak tuvaletten uzaklaşmayı başardı.

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Kocasının yardımına koşmasının ardından yılanı banyoya kilitleyen Boonsong, apar topar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede konuşan kadın, idrarını yeni bitirdiğini, tuvaletten kalktığında kalçasından kanlar aktığını, yılandan kurtulmak isterken 3 parmağının da yara aldığını belirtti.

Ortalığın kan gölüne döndüğünü söyleyen kadının kalçasına ve parmaklarına dikiş atıldı. Yılanın dişlerinden kaynaklanan olası enfeksiyonlar için de antibiyotik verildi. Çuval içine konulan yılan ise doğaya bırakıldı.


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