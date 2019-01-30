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Piyango, psikolojik çöküntüye yol açabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 23:28 | Son Güncelleme

Psikolog Oya Kaptan, insanların piyangoya kendilerini kaptırmamaları gerektiğini belirterek, büyük ikramiye çıkmayanların ’psikolojik çöküntü’ yaşayabildiğine dikkat çekti.Milli Piyango bileti alan milyonlarca kişi 70 milyon liralık büyük ikramiyenin hayalini kuruyor.

Psikolog Oya Kaptan, insanların piyangoya kendilerini kaptırmamaları gerektiğini belirterek, büyük ikramiye çıkmayanların ’psikolojik çöküntü’ yaşayabildiğine dikkat çekti.
Milli Piyango bileti alan milyonlarca kişi 70 milyon liralık büyük ikramiyenin hayalini kuruyor. Ancak birçok kişi ikramiyenin çıkmasının ardından parayı bilinçsiz harcayarak hem ellerindeki varlıklarını hem itibarlarını kaybediyor hem de psikolojileri bozulabiliyor. Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Psikoloğu Oya Kaptan, insanların büyük ikramiyenin kendilerine çıkacağına çok inandığını söyledi. Büyük ikramiyenin bir kişiye çıkmasının çok zor bir ihtimal olduğunu ifade eden Kaptan, "Milyonlarca insan Milli Piyango oynuyor ve çok zor ihtimalle para kendilerine çıkabilir. İnsanlar kendileri inandıkları gibi çevrelerini de inandırmaya başlıyor. Hayal kurarak ‘bana para çıkarsa şöyle yapacağım, şunları alacağım’ gibi sözler söylüyor. Belirli bir zaman sonra insanın çevresindekiler de artık bu hayallere inanmaya başlıyor. Bütün ailecek bu hayale inanıp bu hayalle üzerine beklentilere giriliyor” dedi.
Büyük ikramiyenin kendisine çıkmasının ardından insanların ne yapacağını bilmediğini ifade eden Kaptan, "Bunun örneklerini görüyoruz. Biz de çok rastlıyoruz. Para çıktı işinde çok başarılı oldu gibi bir cümleyle karşılaşmadık. Hep maalesef bunun aksi durumuyla karşılaşıyoruz. Bir şeyde alt yapı yoksa o her zaman için yıkılmaya mahkumdur. Çok para demek çok başarı demek değildir. Bunun da aslında en büyük örneği Milli Piyango” diye konuştu.

“Depresyon ve çökme sebebi”
Büyük ikramiyenin bilinçsiz harcanmasının ardından insanların ellerinde var olan işlerini de kaybettiğini aktaran psikolog Kaptan, "Kesinlikle çok büyük çöküntü yaşanıyor. Bir şeye sahip olmamakla bir şeye sahip olup onu elinden kaybetmek arasında çok büyük farklılıklar var. Hiç sahip olmadığı zaman kişi zaten uyum sağladığı hayatta yaşamaya devam ediyor. Diğer türlü standartlar bir anda çok yükseliyor itibarda buna bağlı olarak çok yükseliyor. Ama daha sonra parayla birlikte hem itibar hem de elindekiler kayboluyor. Bu çok büyük bir depresyon ve çökme sebebi. Bu hikayelerde maalesef bu şekilde karşımıza çıkıyor. Genellikle tükenmiş insanları görüyoruz bu hikayelerin sonunda” şeklinde konuştu.

“Bu paranın çıkması çok olağanüstü bir şey”
İnsanların Milli Piyango’ya kendilerini kaptırmamalarını da kaydeden Kaptan, "Bu çok zor bir ihtimal. 80 milyonluk bir ülkedeyiz. Çok büyük bir kişi Milli Piyango satın alıyor çok büyük bir kişi bu yarışmaya dahil oluyor. Sadece bir, iki kişiye çıkıyor. Bu paranın çıkması çok olağanüstü bir şey. İnsan kendini çok kaptırırsa işinde ve evinde verimsizlik yaşıyor. Kaygı bozuklukları ortaya çıkıyor. Boş vermişlik hali ortaya çıkıyor. Bunlarla uğraşmak ciddi bir psikolojik rahatsızlık sebebi” açıklamasında bulundu.

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