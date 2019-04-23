Piyanist Gülsin Onay'dan minik öğrencilere konser

GAZİANTEP (AA) - Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Gaziantepli öğrencilere konser verdi.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Onay, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Çocuklara Özel Dinleti ve Söyleşi" etkinliğinde Gaziantepli çocuklarla buluştu.

Programın ilk bölümünde minik öğrencilere piyano dinletisi sunan Gülsin Onay, ikinci bölümde ise çocukların sorularını yanıtladı.

Yaklaşık bir saat süren konserde öğrenciler Onay'ı dikkatle dinledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gülsin Onay, Gaziantep'teki çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Konserin olağanüstü olduğunu dile getiren Onay, şunları kaydetti:

"Özellikle çocuklar konseri dikkatle dinlediler, inanılmaz bir konsantrasyonları vardı. Beni çok mutlu ettiler. Zaten Gaziantep'i çok seviyorum ve her seferinde daha çok hayran kalıyorum. Gaziantep'teki sanat faaliyetleri beni kendine hayran bıraktı. Nice etkinliklerde buluşmayı diliyorum. Belediyemize, davetleri için de teşekkür ediyorum. Bu güzel günün hakikaten her zaman kalbimde ve anılarımda yeri olacak. Çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Programa, Şehitkamil Belediye Başkanı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile öğrenciler ve velileri katıldı.

