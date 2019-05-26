Piyasa değerinin altında satılan ürünlere karşı uyarı

Bilecik Bozüyük Tüketici Hakları Derneği Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, reklamlarda piyasa değerinin çok altında satılan ürünlerle ilgili tüketicileri uyardı.

İnternet, televizyon ve radyo kanallarında piyasa değerinden çok daha düşük fiyata satılan tablet bilgisayar, cep telefonu ve benzeri teknolojik ürün reklamları, akıllarda soru işareti bırakıyor. Reklamlara aldanıp 3-5 bin liralık cep telefonunu 150 liraya almak isteyen tüketicilere dikkatli olmaları uyarısında bulunan Başkan Sabırlı, "Tüketicinin satın aldığı malı orijinal olduğunu sanarak alması, ancak orijinal çıkmaması, söz konusu malın ayıplı olarak kabul edilmesi sayılacaktır” dedi.

Bu durumda tüketicinin hakem heyetine ya da mahkemeye başvurabileceğine değinen ve ücret iade hakkının kullanılabileceğini kaydeden Sabırlı, "Bazı televizyon kanallarında satışı yapılan ve orijinal olduğu iddia edilen ürünler konusunda vatandaşlarımız dikkatli olmalı. Son zamanlarda çeşitli televizyon ve radyo kanallarında, orijinal marka fiyatından çok daha düşük fiyata satıldığı gözlemlenmektedir. Vatandaşlarımızı mağdur olmamaları konusunda uyarıyoruz. Olumsuz bir durumda Tüketici Hakem Heyetine ve Tüketici Mahkemesine başvurabilecekler" ifadelerini kullandı.

