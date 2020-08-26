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Piyasa süreceklerdi! Tarihi geçmiş 3 ton peynir ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 16:25 | Son Güncelleme

Denizli Honoz'da jandarma tarafından depoya düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere olan ve son kullanma tarihi geçmiş 3 ton peynir ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Piyasa süreceklerdi! Tarihi geçmiş 3 ton peynir ele geçirildi

Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Karateke Mahallesi’nde son kullanma tarihi geçen süt ve peynirlerin bir depoda yeniden ambalajlanıp piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Sabah saatlerinde depoya operasyon düzenleyen Jandarma, şüpheli Ramazan C.'yi gözaltına aldı.

TARİHİ GEÇMİŞ 3 TON PEYNİR ELE GEÇİRİLDİ

Depoda yapılan aramada, kullanım tarihi geçtiği belirlenen 3 ton peynir ele geçirildi. Yapılan incelemede, Ramazan C.'nin piyasadan son kullanma tarihi geçen süt ve peynirleri topladığı, ambalajlarını değiştirip tekrar piyasaya sürdüğü öğrenildi.

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Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA


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