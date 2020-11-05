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Piyasada zor bulunuyor! Bunu yiyen kışın üşümüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.11.2020 12:18 | Son Güncelleme

Enerji deposu ve bağışıklık dostu olan pekmez, üzüm fiyatlarının yüksek olması sebebiyle bu yıl piyasada az bulunuyor. Meşekkatli bir hazırlık süreci olan üzüm pekmezini vatandaşlar bulmakta zorlanıyor. İşte ilaç gibi kıymetli olan üzüm pekmezinin faydaları.

Piyasada zor bulunuyor! Bunu yiyen kışın üşümüyor

Alaşehir’in Çakırcaali Mahallesinde oturan ve 30 yıldır doğal pekmez üretimi yapan Hilmi Gülseren, "Pekmez üretmek zor ve meşakkatli bir iş. Ayrıca bu yıl üzüm fiyatları iyi oldu. Üreticiler fiyatlardan memnun kalınca, üzümlerini kurutarak veya yaş sattılar. Dolayısıyla pekmez yapılacak üzüm az kaldı. Zaten pekmezi daha kaliteli ve aroması daha güzel olan Alfons ve Antep karası üzümleri az bulunuyor. Üreticiler geçmiş yıllarda sultaniye üzümden de pekmez yapıyorlardı. Kendi ihtiyaçlarını karşılayan üreticiler, zor ve meşakkatli olan pekmez üretiminden dolayı, bu yıl pekmez üretimi pek tercih edilmedi" açıklamasını yaptı.

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30 yıldır alfons, Antep karası ve sultaniye üzümden doğal pekmez üretimi yapan Hilmi Gülseren, açıklamalarına şöyle devam etti: "Daha kaliteli ve daha değerli olan Alfons ve Antep karası üzüm Alaşehir’de çok yaygın değil. Sultaniye üzümden de bu yıl çok pekmez yapılmadı. Ancak ben 30 yıldır, aynı işi yapıyorum. Pekmez yapılacak üzümler doğal, sağlıklı ve güvenli olması gerekir. Dolayısıyla bu yıl pekmez daha az ve değerli. Müşterilerimizin taleplerini karşılamakta zorlanıyoruz. Eşimle birlikte evimizde ürettiğimiz pekmezlerimizi Alaşehir semt pazarında litresini 30 TL’den satıyoruz, müşterilerimiz hazır, bazen talepleri karşılayamıyoruz, bu yıl pekmez daha az."

ÜZÜM PEKMEZİNİN FAYDALARI

Pekmez kış aylarında enerji deposu ve kan yapıcı olarak tüketiliyor. Pekmez demir ve kalsiyum deposu. Osmanlı mutfağının vazgeçilmez geleneksel tatlısı olan helvanın da ana malzemelerinden birisi pekmezdir. Ataların kışın pekmez yerseniz üşümezsiniz sözü oldukça doğru. Enerji verici, kan yapıcı özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı vücudu korur.

Pekmez gerçek bir kalsiyum deposudur.Üzüm pekmezi, özellikle kalp krizi oluşumunu engeller ve çağımızın hastalığı olan kanser riskini en aza indirir. Üzüm pekmezi hakkında yapılan pek çok araştırmalara göre insan ömrünü artırdığı belirlenmiştir. Üzüm pekmezi bebekler ve çocukların sağlıklı ve doğal beslenmesi açısından oldukça faydalı bir besindir. Özellikle beyin gelişiminin oldukça önemli zamanı bebeklik dönemidir. Bu dönemde beynin enerji ihtiyacı oldukça fazladır.

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