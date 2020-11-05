Piyasada zor bulunuyor! Bunu yiyen kışın üşümüyor

Alaşehir’in Çakırcaali Mahallesinde oturan ve 30 yıldır doğal pekmez üretimi yapan Hilmi Gülseren, "Pekmez üretmek zor ve meşakkatli bir iş. Ayrıca bu yıl üzüm fiyatları iyi oldu. Üreticiler fiyatlardan memnun kalınca, üzümlerini kurutarak veya yaş sattılar. Dolayısıyla pekmez yapılacak üzüm az kaldı. Zaten pekmezi daha kaliteli ve aroması daha güzel olan Alfons ve Antep karası üzümleri az bulunuyor. Üreticiler geçmiş yıllarda sultaniye üzümden de pekmez yapıyorlardı. Kendi ihtiyaçlarını karşılayan üreticiler, zor ve meşakkatli olan pekmez üretiminden dolayı, bu yıl pekmez üretimi pek tercih edilmedi" açıklamasını yaptı.

30 yıldır alfons, Antep karası ve sultaniye üzümden doğal pekmez üretimi yapan Hilmi Gülseren, açıklamalarına şöyle devam etti: "Daha kaliteli ve daha değerli olan Alfons ve Antep karası üzüm Alaşehir’de çok yaygın değil. Sultaniye üzümden de bu yıl çok pekmez yapılmadı. Ancak ben 30 yıldır, aynı işi yapıyorum. Pekmez yapılacak üzümler doğal, sağlıklı ve güvenli olması gerekir. Dolayısıyla bu yıl pekmez daha az ve değerli. Müşterilerimizin taleplerini karşılamakta zorlanıyoruz. Eşimle birlikte evimizde ürettiğimiz pekmezlerimizi Alaşehir semt pazarında litresini 30 TL’den satıyoruz, müşterilerimiz hazır, bazen talepleri karşılayamıyoruz, bu yıl pekmez daha az."