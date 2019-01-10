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"PKK açlık grevlerini kitle hareketi başlatmak için kullanmayı planlıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 11:31 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütü PKK, aralarında HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in de bulunduğu isimlerin yaptığı açlık grevleriyle yeni bir eylem süreci başlatmayı hedefliyor - PKK elebaşılarından "Cemal" kod adlı Murat Karayılan'ın hazırladığı ve sözde Halk Savunma Merkez Karargahı tarafından 29 Aralık 2018'de örgüt kadrolarına telsizden iletilen talimatlar, örgütün girdiği çıkmazdan kurtulmak için sürdürdüğü arayışları gözler önüne seriyor - Güvenlik uzmanları, "PKK'nın içinde bulunduğu çıkmazı aşmak için terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeniden muhatap alınmasını stratejik hedef haline getirdiği" yorumunu yapıyor - Uzmanlar, örgütün bir yandan terör saldırılarıyla kaos ortamı oluşturmayı, diğer yandan da "yoğun kitle hareketi" başlatmayı planladığına dikkati çekiyor

SERTAÇ BULUR/ORHAN ONUR GEMİCİ - Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütü PKK, aralarında HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in de bulunduğu isimlerin yaptığı açlık grevleriyle yeni bir eylem süreci başlatmayı hedefliyor.

AA muhabirinin güvenlik ve istihbarat kaynaklarından edindiği bilgiye göre, özellikle son 2 yılda yurt içi ve dışında güvenlik güçlerince aralıksız sürdürülen operasyonlarda aralarında sözde lider kadrosunda yer alan isimlerin de bulunduğu çok sayıda teröristi etkisiz hale getirilen ve eleman temininde güçlük çeken PKK, örgüt içindeki eylemsizliği sonlandırmak amacıyla yeni çıkış noktaları arıyor.

Amacına ulaşmak için büyükşehirlerde eylemler yapmaya çalışan bölücü terör örgütü, silahlı eylemlerin yanı sıra farklı taktik arayışından da vazgeçmiyor.

- Talimatlar telsizden iletildi

PKK elebaşılarından "Cemal" kod adlı Murat Karayılan'ın hazırladığı ve sözde Halk Savunma Merkez Karargahı tarafından 29 Aralık 2018'de örgüt kadrolarına telsizden iletilen talimatlar, örgütün girdiği çıkmazdan kurtulmak için büyük çaba sarf ettiğini gözler önüne seriyor.

Talimatta örgütün kuruluşunun 41. yılı yeni bir sürecin başlangıcı olarak nitelendirilirken bu sürecin sonunda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik sözde "tecridin" kaldırılmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

Ayrıca söz konusu tarih itibarıyla "direniş" başlatıldığı iddia edilerek, tüm teröristler bu amaç doğrultusunda eyleme çağrılıyor.

Öte yandan, talimatta Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 31 Ocak'tan bu yana Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in, PKK'nın emriyle 7 Kasım 2018'de başladığı açlık grevine işaret ediliyor.

Güven'in, eylemi kendi inisiyatifiyle başlattığını öne süren PKK, sahiplendiği açlık grevini örgüt içinde eylemsizliğin sonlandırılması ve terör örgütü üyelerinin harekete geçirilmesi için başlangıç noktası görüyor.

- PKK kitle hareketleri oluşturmak için HDP ve diğer oluşumlarına rol biçti

Teröristlere iletilen talimatlarda söz konusu açlık grevi, bir taraftan sözde direnişin başlangıcı olarak nitelendirilirken diğer taraftan da 2019'a "toplumsal direniş atmosferinde girildiği" iddiasıyla teröristler motive edilmeye çalışılıyor.

Güvenlik uzmanları, bu durumu, "PKK'nın içinde bulunduğu çıkmazı aşmak için terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeniden muhatap olarak alınmasını stratejik hedef haline getirdiği" şeklinde yorumluyor.

Uzmanlar, PKK'nın bir yandan terör saldırılarıyla kaos ortamı oluşturmayı diğer yandan da kitle hareketi başlatmayı planladığına dikkati çekiyor.

PKK'nın kitle hareketleri başlatmak için HDP ve diğer oluşumlarına rol biçtiğini belirten güvenlik uzmanları, bunun bir yolu olarak terör örgütünün açlık grevi eylemlerini denediğini ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
açlık grevi HDP leyla güven Murat Karayılan PKK

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