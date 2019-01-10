"PKK açlık grevlerini kitle hareketi başlatmak için kullanmayı planlıyor"

SERTAÇ BULUR/ORHAN ONUR GEMİCİ - Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütü PKK, aralarında HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in de bulunduğu isimlerin yaptığı açlık grevleriyle yeni bir eylem süreci başlatmayı hedefliyor.

AA muhabirinin güvenlik ve istihbarat kaynaklarından edindiği bilgiye göre, özellikle son 2 yılda yurt içi ve dışında güvenlik güçlerince aralıksız sürdürülen operasyonlarda aralarında sözde lider kadrosunda yer alan isimlerin de bulunduğu çok sayıda teröristi etkisiz hale getirilen ve eleman temininde güçlük çeken PKK, örgüt içindeki eylemsizliği sonlandırmak amacıyla yeni çıkış noktaları arıyor.

Amacına ulaşmak için büyükşehirlerde eylemler yapmaya çalışan bölücü terör örgütü, silahlı eylemlerin yanı sıra farklı taktik arayışından da vazgeçmiyor.

- Talimatlar telsizden iletildi

PKK elebaşılarından "Cemal" kod adlı Murat Karayılan'ın hazırladığı ve sözde Halk Savunma Merkez Karargahı tarafından 29 Aralık 2018'de örgüt kadrolarına telsizden iletilen talimatlar, örgütün girdiği çıkmazdan kurtulmak için büyük çaba sarf ettiğini gözler önüne seriyor.