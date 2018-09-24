PKK elebaşı Öcalan'ın akrabası Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Alınan bilgiye göre, hudut askerleri ve Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Doyran köyünde Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan bir kişiyi yakaladı.
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