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PKK elebaşı Öcalan'ın akrabası Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 17:21 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın akrabası, terör örgütü üyesi şahıs Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı.

PKK elebaşı Öcalan'ın akrabası Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Alınan bilgiye göre, hudut askerleri ve Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Doyran köyünde Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan bir kişiyi yakaladı.

ÖCALAN'IN AKRABASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

  1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanan kişinin silahlı terör örgütü üyeliğinden biri devam eden 4 dosyası bulunduğu ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın akrabası H.Ö (28) olduğu tespit edildi. (AA)
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PKK Abdullah Öcalan Yunanistan

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