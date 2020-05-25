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PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 14:22 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon

Alınan bilgiye göre, Tarsus’ta terör örgütü PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik İstihbarat ve TEM Büro Amirliklerinin yapmış oldukları titiz ve özverili çalışmalar neticesinde, terör örgütü PKK/KCK terör örgütünün sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde birçok silahlı molotoflu eyleme katılan, eylemleri yönlendirerek, organize ettikleri tespit edilen ve uzun yıllardır firari konumda bulunan F.Y.ve R.U. isimli zanlılar yakalandı.

Tarsus’ta geçmiş yıllarda meydana gelen birçok örgütsel eylemin sorumlusu olan F.Y. isimli şüpheli ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca terör suçlarından bir çok açık dosyası da bulunan R.U. isimli zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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