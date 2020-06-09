PKK'nın şehit ettiği işçiler, son yolculuklarına uğurlandı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Çatak-Pervari Karayolu'nun 25'inci kilometresinde bulunan Narlı ile Övecek Mahalleleri yakınındaki dağlık Belbuka Yaylası bölgesinde meydana geldi. Yol çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracı, Çatak ilçe merkezine giderken, PKK’lı teröristlerin daha önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada servis aracında bulunan Murat Yağdıran ve Emrah Baran, olay yerinde şehit oldu, 8 işçi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Cenazeler ve yaralılar helikopterlerle önce Çatak Devlet Hastanesi’ne, ardından da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Patlamanın meydana geldiği bölgede ise hava destekli operasyon başlatıldı.

Şehit yol işçileri Murat Yağdıran ve Emrah Baran için bugün Dursun Odabaşı Tıp Merkezi karşısında bulunan helikopter pistinde tören düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden ile ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve şehit yakınları katıldı.