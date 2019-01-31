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PKK sığınağında 55 kilogram patlayıcı, zırh delici silah ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 16:21 | Son Güncelleme

MARDİN'de terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda içerisinde 55 kilogram patlayıcı, bir adet zırh delici uzun namlulu silah ve 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği ile patlamamış tank mühimmatı bulunan sığınak ele geçirildi.

PKK sığınağında 55 kilogram patlayıcı, zırh delici silah ele geçirildi

MARDİN,(DHA)- MARDİN'de terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda içerisinde 55 kilogram patlayıcı, bir adet zırh delici uzun namlulu silah ve 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği ile patlamamış tank mühimmatı bulunan sığınak ele geçirildi. Sığınak ve patlayıcı maddeler kontrollü olarak imha edildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25- 30 Ocak tarihleri arasında 'Özel Birlik' adı verilen bir operasyona imza attı. Operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı bir sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada ise 55 kilogram patlayıcı ile bir adet zırh delici uzun namlulu silah, 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, bir adet patlamamış tank mühimmatı, 6 adet kaleşnikof fişeği, 2 adet uçaksavar boş kovanı, bir adet fotoğraf makinesi ile çok sayıda pil, tüp, giyecek, yiyecek ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Patlayıcı maddeler ve sığınak kontrollü olarak imha edilirken, diğer malzemelere el konuldu. Operasyonla ilgili Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.
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PKK sığınağında 55 kilogram patlayıcı, zırh delici silah ele geçirildiPKK sığınağında 55 kilogram patlayıcı, zırh delici silah ele geçirildi

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