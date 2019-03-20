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PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 17:49 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığında olan 2'si PKK/KCK üyeliğinden yargılanan 5 kişi, yakalandı.

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığında olan 2'si PKK/KCK üyeliğinden yargılanan 5 kişi, yakalandı. Adliyeye çıkarılan 5 kişiden, 1'i PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Türkobası köyünde şüphe üzerine takibe aldıkları aracı durdurdu. Araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığında olan 5 kişi yakalandı. Sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerden G.D.'nin (35) hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu ve Mardin 4'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak', 'patlayıcı madde kullanmak' ve 'devletin birliğini bütünlüğünü bozmak', A.K.'nin de Hatay, Elazığ ve İskenderun Ağır Ceza Mahkemeleri'nde 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'patlayıcı madde kullanma', 'devletin birliğini bütünlüğünü bozma' suçlarından yargılandığı belirlendi.
R.U.(28) ve G.D. (28) hakkında farklı suçlardan ceza davaları bulunduğu tespit edildi. M.K'.nın (25) ise organizatör olduğu belirlendi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan PKK üyeliğinden yargılanan A.K., Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, diğer 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. R.U. ve G.D., çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, M.K. ile PKK üyeliğinden yargılanan G.D. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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