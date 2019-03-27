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PKK terör örgütü propagandası yapan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 11:32 | Son Güncelleme

Bursa’da jandarma ekipleri PKK terör örgütü propagandası yapan ve birçok suçtan aranan şahsı, farklı birine ait nüfus cüzdanıyla yakaladı.

PKK terör örgütü propagandası yapan şüpheli tutuklandı

Bursa’da jandarma ekipleri PKK terör örgütü propagandası yapan ve birçok suçtan aranan şahsı, farklı birine ait nüfus cüzdanıyla yakaladı. Sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan şahıs, mahkemece tutuklandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK terör örgütü propagandası yapmak, cezaevinden firar etmek, 2 ayrı hırsızlık, ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak suçlarından aranan Y.T.’nin Karapınar Mahallesi’ndeki evine geldiğini duyarak operasyon için harekete geçti. Yapılan operasyon sırasında kaçmaya çalışan Y.T. kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan üst aramasında farklı bir isim adına düzenlenen nüfus cüzdanı taşıdığı tespit edilen Y.T., kendisini S.T. olarak tanıtmaya çalıştı. Kimlik tespiti için parmak izi alınan şahsın arama kaydı bulunan Y.T. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Y.T.’ye başkasına ait nüfus cüzdanı kullanmak suçundan işlem yapıldı. Karakoldaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PKK terör örgütü propagandası yapan şüpheli tutuklandı

PKK terör örgütü propagandası yapan şüpheli tutuklandı

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