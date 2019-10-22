HABER

PKK/YPG’li teröristlerin Tel Abyad’daki tünelleri ortaya çıktı! Kenti köstebek yuvasına çevirmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 10:52 | Son Güncelleme

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG’den arındırılan Suriye’nin Tel Abyad kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin meskun mahal operasyonu devam ediyor. Kentteki arama tarama çalışmaları sırasında birlikler çok sayıda tünele ulaştı. Tel Abyad'ı köstebek yuvasına çeviren teröristlerin çok farklı noktalardan çıkışı olan kilometrelerce uzunluğunda birçok tünel ile hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

Fırat’ın doğusunda PKK/YPG tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunun sonlandırılması, sınır güvenliğinin sağlanması ve yerlerinden edilmiş Suriyeli sivillerin geri dönüşüne olanak sağlanması amacıyla TSK geçen 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Suriye Milli Ordusu askerlerinin de katıldığı harekatın 5’inci gününde Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesiyle komşu olan Suriye’nin Rakka kentinin Tel Abyad ilçesi teröristlerden kurtarıldı.

ÇOK SAYIDA TÜNEL VE SIĞINAK BULUNDU

Meskun mahal operasyonu kapsamında TSK ve SMO birliklerinin arama tarama çalışmaları sırasında birçok tünel ve sığınağa ulaşıldı. Teröristlerin geride bıraktığı tuzaklanmış patlayıcıların da imha edildiği meskun mahal operasyonunda teröristlerin kentin neredeyse her noktasına tünel inşa ettiği görüldü. Bazılarının yapımı hala devam edip labirenti andıran tünellerin birbirine bağlantılı olduğu ve bir noktadan girildiğinde çok farklı bir bölgeden çıkış yapılabildiği görüldü.

KÖSTEBEK YUVASI GİBİ

Kenti adeta köstebek yuvasına dönüştüren teröristlerin betonarme olarak yaptığı tünellerin genellikle genişliğinin 1, yüksekliğinin ise ortalama 1,5 metre olduğu görüldü. Yan yana iki kişinin zor hareket edebildiği ve içerisindeki kişinin başını eğerek yürüyebildiği tünellerin birden fazla çıkış noktası ile aynı zamanda olası bir harekat durumunda teröristlerin kaçmalarına olanak sağlayacak şekilde hazırlandığı belirlendi. Yıllardır kentte bazılarının uzunluğu kilometrelerce olan tünel inşa eden teröristlerin bu sayede rahat hareket etmeyi ve olası hava saldırılarından korunmayı amaçladığı belirtildi.

PKK/YPG’li teröristlerin Tel Abyad merkezindeki betonarme tünellerin yanı sıra kırsaldaki kayalık bölgelerin altını da oyarak sığınağa dönüştürdüğü ifade edildi.

TUZAKLANMIŞ TÜNELLER KAPATILIYOR

Barış Pınarı Harekatı ile büyük darbe alan teröristlerin Tel Abyad’dan ayrılmadan önce tünellerin büyük bölümünü patlayıcılar ile tuzaklayarak TSK ve SMO askerlerine zarar vermek istediği de ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin meskun mahal operasyonu sırasında birçok tünelde tuzaklanmış patlayıcı bulunduğu belirlendi. Patlayıcıların imha edilmesinin ardından bazı tüneller tamamen imha edilirken, bazıları ise kapatılarak kullanılamaz hale getirilerek işlevsizleştirildi.

(DHA)

PARTNER 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor! 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor!
Sualtı dünyası Kaş’ta görüntülendiSualtı dünyası Kaş’ta görüntülendi
Sahibi çıkmayan 70 milyon lira, 70 gün sonra Hazine'ye devredilecekSahibi çıkmayan 70 milyon lira, 70 gün sonra Hazine'ye devredilecek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PKK YPG tünel Tel Abyad Barış Pınarı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 2 bölge hakkında flaş karar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 2 bölge hakkında flaş karar!

Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok

Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi ziyareti öncesinde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi ziyareti öncesinde konuşuyor

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin park ücreti tuzağı!

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

Son dakika! Konya merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu

Konya merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu

Mersin’de ' taktak motoru' devrildi! Çok sayıda yaralı var

Mersin’de ' taktak motoru' devrildi! Çok sayıda yaralı var

İzmir'de korkunç olay! Gürültü yapıyorlar diye pompalıyla vurdu

İzmir'de korkunç olay! Gürültü yapıyorlar diye pompalıyla vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.