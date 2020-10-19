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PKK’lı terörist saklandığı evde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 20:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda PKK üyesi olduğu tespit edilen bir kişi saklandığı evde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, PPKK/KCK terör örgütüne üye olmaktan aranan bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda PKK üyesi olduğu tespit edilen bir kişi saklandığı evde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, PPKK/KCK terör örgütüne üye olmaktan aranan bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat ve terör şubeleri tarafından yapılan araştırma sonrasında il merkezinde bir adrese operasyon yapıldı. Mersin Adliyesi tarafından PKK terör örgütüne üye olmaktan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Mehmet E., saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet E.’nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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