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PKK'lı teröristlerin toprağa gömdüğü silahlar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 13:38 | Son Güncelleme

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Payamlı köyü kırsalındaki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kurt Kapanı Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, toprağa gömülü 2 kalaşnikof tüfek ile bunlara ait 4 şarjör ve 636 fişek ele geçirildi.

Silah ve mühimmatlar, Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla muhafaza altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Eruh Siirt silah terör operasyonu

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