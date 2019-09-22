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PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 20:16 | Son Güncelleme

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişi, araziye yerleştirilen fotokapan cihazıyla ilgilendiği sırada, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nusaybin'in kırsal Dağiçi Mahallesi'nde, Yusuf Kurt'un daha önce arazinin takibi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapan cihazıyla ilgilendiği sırada teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Ağır yaralanan Kurt, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurt, müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
mardin Nusaybin terör saldırısı

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