PKK'nın kaçırdığı kızını, alyansını satarak okutuyordu 

Mehmet Mucahit CEYLAN- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- KÜTAHYA'dan, Diyarbakır'a gelerek HDP il başkanlığı önündeki oturma eylemine katılan Hatice Levent, 4 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılan üniversite öğrencisi kızı Fadime'yi, alyansını satarak okuttuğunu söyledi.

Kütahya’da yaşayan Hatice Levent'in Bitlis'te üniversite okuyan, o tarihte 18 yaşında olan kızı Fadime, 2015 yılında, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı. Kızından bir daha haber alamayan gözü yaşlı anne, 22 Eylül günü Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı.

Kızı Fadime'nin kaçırılmasından sonra zor günler yaşadığını anlatan anne Levent, çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP önünde bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. Anne Levent, "Kızımı okutmak istedim. Bitlis'e gitti. Bitlis'ten onu götürdüler. Yavrumu çok özledim. Fadimem, dizimin dibine gel, kardeşlerin seni çok özlüyor. Ben seni çok özeldim. Bittik, ciğerimi kopardılar. Sensiz bir lokma ekmek bile yiyemiyorum. Ne olur, bize gel. Anneler, evlatlarıyla kavuşsun. Yavrularımızı istiyoruz. Analara da sesleniyorum; Kardeşlerim gelin, duvarların arasında ağlamanın hiçbir faydası yok, korkmayın. Binanın (HDP) önüne gelin. Analar olarak sesimizi duyuralım. Fadimem, hani okuyup bana bakacaktın, kolumdan tutacaktın? Ne olur, dizimin dibine gel. Tatlı kuzum. Ben seni ne yokluklarla büyüttüm. Onlar (teröristler) için büyütmedim" dedi.

'KAZADA ÖLEN BABASI CEKETİNİ SATIP, OKUTACAĞINI SÖYLEMİŞTİ'

Fadime'yi çok zor şartlarda okuttuğunu ifade eden gözü yaşlı anne, eşini trafik kazasından kaybettikten sonra, kızının okul masrafları için alyansını sattığını söyledi.

İki yıl önce kızının öldüğüne dair internette bilgi paylaşıldığını ancak kendisinin buna inanmadığını belirten Hatice Levent, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babası kazada öldükten sonra Fadimem 'Beni kim okutacak?' dedi. 'Ben varım yavrum' dedim. Parmağımdaki alyans yüzüğümü satıp, çantasına koydum. 'Ben seni okutacağım' dedim. Yavrum Bitlis'e gittiğinin 2'nci yılında onu benden kopardılar. Arkadaşları onu kuyunun dibine attı. Bu dünyada da ebedi dünyada da yerleri hiç olmasın. Ben yavrumu istiyorum. Çok hastayım. Kızımın öldüğünü internette yayınlamışlar ama ben inanmıyorum. Fadimem, beni duyuyorsan dizimin dibine gel. Senin yerin benim dizimin dibi. Bu vatan hepimizin, bu bayrak hepimizin. Kimseyle kavgamız yok. Bir gün televizyonu izlerken, ailelerin HDP önünde olduklarını öğrendim. Kuş olup uçarak geldim. Ailelerin yanında olmak istedim. Fadimem için geldim buraya. Babası ceketini satıp, onu okutacağını söylemişti. Ben onun sözünü yerine getirdim. Hayallerimi çaldılar, ciğerimi kopardılar. Fadimemi istiyorum, onu bana verin. Fadimem, arkadaş kurbanı oldu. O karıncayı bile incitmezdi."