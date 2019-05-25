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PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 17:04 | Son Güncelleme

PKK'NIN, KARADENİZ'DEKİ EN BÜYÜK SİLAH DEPOSUNA ULAŞILDI Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat(JÖH) timleri ve komandolar tarafından yürütülen operasyonlarda Giresun'da PKK'nın sözde Karadeniz karargahının bulunmasının ardından Gümüşhane'de bölgenin en büyük silah ve mühimmat deposu ele geçirildi.  'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu'nun yoğun güvenlik önlemleri altında götürüldüğü Gümüşhane kırsalında, geçiş güzergahları ile sığınak ve depoların yerlerini gösterdiği belirtildi.

PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu (3)

PKK'NIN, KARADENİZ'DEKİ EN BÜYÜK SİLAH DEPOSUNA ULAŞILDI
Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat(JÖH) timleri ve komandolar tarafından yürütülen operasyonlarda Giresun'da PKK'nın sözde Karadeniz karargahının bulunmasının ardından Gümüşhane'de bölgenin en büyük silah ve mühimmat deposu ele geçirildi.
'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu'nun yoğun güvenlik önlemleri altında götürüldüğü Gümüşhane kırsalında, geçiş güzergahları ile sığınak ve depoların yerlerini gösterdiği belirtildi.
Dudkanlu'nun gösterdiği ormanlık alanda arama yapan JÖH ve komando timleri, roket başlıkları, mühimmat ve silahlar bulunan depoya ulaştı. Deponun, Karadeniz'de, PKK'nın kullandığı en büyük silah ve mühimmat deposu olduğu belirtildi. Silahlara el konulurken, depo kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi.

FOTOĞRAFLI

PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu (3)PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu (3)PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu (3)PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu (3)

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