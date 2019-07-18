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'Plaja gitmeye hazır bir bikini vücudum' yok demeyin! Bu dört adımı deneyin

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 18.07.2019 11:45 | Son Güncelleme

Yaz geldi ancak hala bir türlü veremediğiniz fazlalıklarınız mı var? Hiç dert etmeyin birkaç kilo kaybetmenin sırlarını sizin için bir araya getirdik. Biraz özveri ve azimle bu ipuçlarını uyguladığını takdirde bikini bedenine ulaşabilirsiniz.

'Plaja gitmeye hazır bir bikini vücudum' yok demeyin! Bu dört adımı deneyin

HER GÜN YARIM SAAT EGZERSİZ

1

Her gün yarım saat (veya yarım saat daha) egzersiz yapmayı deneyin. Sadece otuz dakika. Bunu işe gitmeden önce ya da işten çıktıktan sonra bir spor salonunda gerçekleştirebilirsiniz.

GÜÇ VE KARDİYO EGZERSİZİ

2

Vücut geliştirme antremanı ve kardiyo kombinasyonu vücudunuz için en iyisidir. Bunu bir eğitmenle beraber yapabilirsiniz. Spor salonuna gidemiyorsanız ip atlayabilir, koşabilir ardından şınav, squat yapabilirsiniz.

KENDİNİZİ MOTİVE EDİN

3

Sizi ne motive edecekse karşınıza onu koyabilirsiniz. Ulaşmak istediğiniz şeyin önüne geçmek için örneğin, içine sığmak istediğiniz bikiniyi görüş açınıza koyabilirsiniz. Böylece ne için çalıştığınızı görebilir amaca ulaşmada size yardımcı olabilir.

DİYETİNİZE DİKKAT EDİN

4

Bu bir sürpriz değil elbette. Kilo vermek istiyorsanız ne yediğinize dikkat etmeniz gerekir. Akılda tutulması gereken birkaç şey: Daha fazla sebze ve daha az meyve yiyin. Meyve suyu, soda ve alkol yerine su ve (bitki) çayları içiniz. Meyve suları sağlıklı görünebilir, ancak şeker bakımından çok zengindirler. Karbonhidrat alımınızı günde bir kez ile sınırlandırın. Bu nedenle, kahvaltı ve öğle yemeği sırasında ekmek yemeyin geceleri makarna yemeyi bırakın. Sağlıklı atıştırmalıklar tüketin.

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