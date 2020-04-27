Plajda iyi görünmenin yolları! Yediğiniz yiyecek bile önemli

Yaza kadar istediğiniz şekle ulaşamasanız bile vücudunuzun güçlü taraflarını göstermek için bazı püf noktaları ve ipuçlarını öğrendik.
Mayo seçerken görsel efektleri unutmayın. En küçük ayrıntılar bile önemlidir.
Bir mayodaki dikey kesikler, siluetinizi görsel olarak daha uzun yapar.
Yüksek kesimli bikini bacaklarınızın daha uzun görünmesini sağlar.
Boyuna bağlanmış kayışlar geniş omuzları daraltır.
Fırfırlar ve farklı süslemeler hacim kazandırır. Yani dar kalçalarınız ve geniş omuzlarınız varsa bikininizi bu şekilde kullanabilirsiniz.
Doğru seçilmiş renk, hemen hemen her şekli görsel olarak dengeleyebilir. Koyu renkler gizlemek istediğiniz yerlerde kullanılabilir.
Peştemalin kusurları gizlediği bilinen bir gerçek. Ancak bu kural yalnızca peştemal düzgün bağlandığında çalışır. Siluetinizin daha orantılı görünmesi için bu aksesuarı nasıl bağlayabileceğinize dair birçok seçenek var.
Örneğin, kıvrımlı kadınlar için peştemalin belden biraz daha yüksekte bağlanması önerilirken, zayıf kadınların kalçaya bağlaması tavsiye ediliyor.
Küçük detaylar dikkati kusurlardan saptırabilir. Bu aksesuarlar, eğlenceli tasarımlar ve renkler ile parlak bir plaj çantası, kolye, bilezik veya güneş gözlüğü gibi bir şey olabilir. Ancak, her zaman iyi bir şeyin çok kötü bir şey olduğunu unutmamalısınız.
Sorunu çözmek ve kıyafetinizdeki tüm görünümleri uyumlu hale getirmek için birkaç aksesuar yeterli olmalıdır. Ayrıca, geniş kenarlı bir şapka mükemmel olmayan bir saç gününü gizlemeye yardımcı olacaktır.
Karnınızı olabildiğince düz tutmak için plaja gitmeden önce çok fazla yememelisiniz. İkinci olarak, şişkinliğe neden olan ürünlerden kaçınmalısınız. Bezelye, lahana, mısır, simit, kraker, sosis gibi ürünlerin yanı sıra gazlı içecekler ve meyve şuruplu buz kokteylleri sizi şişirebilir. Soğuk şekerli içecekler sıcak havalarda inanılmaz derecede çekici olsa da, büyük bir dezavantajları vardır: yüksek şeker içeriği nedeniyle vücuda hızlı bir enerji artışı sağlar ve enerji seviyenizi hızlı bir şekilde düşürür, böylece yorgunluk hissi bırakır. Fındık, ceviz gibi atıştırmalıklar hem sizi tok tutar hem de şişirmez.
Kumsalda güneşlenmek için kullanacağınız havlu da gerekli görsel efektlerin yaratılmasına yardımcı olabilir. Daha ince görünmek için büyük, geniş, uzun bir havlu kullanmak daha iyidir.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Lying on your back vs lying sideways ???????????? You know when you lie down on your back and feel leaner than normal, but when you lie on your side and all your tummy fat gathers together and all of a sudden you feel slightly insecure? Well you shouldn’t because it’s a completely normal thing that happens to everyone!! I used to get upset seeing all these lean people posing like the first photo and comparing it to my body while lying in bed like the second photo. Our bodies look different in different positions. We should love our bodies both ways because there is nothing wrong with either of them!! We can’t compare our bodies to anyone’s. We’re all unique and we all come in different shapes and sizes. No one is better than someone else because of their body. We are all equal. Our bodies do not define our worth and we should not let our insecurities control our everyday thoughts. You are amazing the way you are and you don’t need to change yourself!! ????☀️ ------------------------------------------ . . . #bodypositive #stopcomparing #bikinibodies #effyourbeautystandards #weareallbeautiful #embracethesquish #bodyimage #loveyourbody #bodyacceptance
Plaj fotoğrafları, vücudunuzun muhteşem kısımlarını göstermek ve doğru pozları ve açıları seçerek kusurlarını gizlemek için harika bir fırsattır. Bu nedenle, çarpıcı görünmek için burada da biraz çaba göstermelisiniz. Örneğin, bir fotoğraf için poz verirken çenenizi yukarıda tutmak daha iyidir. Üstelik bacaklarınız çok geniş olacak şekilde fotoğraf çekmemelisiniz çünkü siluetinizin daha geniş görünmesini sağlayacaktır.
Plaja gitmeden önce blogger sayfalarına bakabilirsiniz. Harika fotoğraflar çekmek için size büyük ilham verecekler.
Okuyucu Yorumları 0 yorum