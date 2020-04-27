Plajda iyi görünmenin yolları! Yediğiniz yiyecek bile önemli

Yaza kadar istediğiniz şekle ulaşamasanız bile vücudunuzun güçlü taraflarını göstermek için bazı püf noktaları ve ipuçlarını öğrendik.

MAYO TARZI

Mayo seçerken görsel efektleri unutmayın. En küçük ayrıntılar bile önemlidir.

Bir mayodaki dikey kesikler, siluetinizi görsel olarak daha uzun yapar.

Yüksek kesimli bikini bacaklarınızın daha uzun görünmesini sağlar.

Boyuna bağlanmış kayışlar geniş omuzları daraltır.

Fırfırlar ve farklı süslemeler hacim kazandırır. Yani dar kalçalarınız ve geniş omuzlarınız varsa bikininizi bu şekilde kullanabilirsiniz.

Doğru seçilmiş renk, hemen hemen her şekli görsel olarak dengeleyebilir. Koyu renkler gizlemek istediğiniz yerlerde kullanılabilir.

PEŞTEMAL

Peştemalin kusurları gizlediği bilinen bir gerçek. Ancak bu kural yalnızca peştemal düzgün bağlandığında çalışır. Siluetinizin daha orantılı görünmesi için bu aksesuarı nasıl bağlayabileceğinize dair birçok seçenek var.

Örneğin, kıvrımlı kadınlar için peştemalin belden biraz daha yüksekte bağlanması önerilirken, zayıf kadınların kalçaya bağlaması tavsiye ediliyor.