Plajda modunuzu seçmenize yardımcı olacak 10 kulaklık modeli

Müzik, hayatımızın vazgeçilmezidir. Yazın gelmesiyle modunuzu yükseltecek hareketli şarkıları dinlerken yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz 10 kulaklık modeli sizlerle…

1- İster müzik dinle, istersen de uzun görüşmeler yap...

Philips kulak içi mikrofonlu kulaklık 3D esnek kancalı yapısıyla, kayıp düşme olasılığını en aza indirir. Kulaklıkta bulunan buton sayesinde, düşük frekanslı sesleri yükseltebilir ve bu sayede toplu ortamlarda daha rahat konuşabilirsiniz.

Philips mikrofonlu kulaklığa BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Oyun oynamayı sevenler,bu kulaklık tam sizlik

Rampage 7.1 Surround Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığının en büyük özelliği, oyunlarda rakiplerinizin yönünü algılamanızı sağlaması. Bilgisayarınızın usb girişini kullanarak kulaklığı kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayarlanabilir kafa bandı ve ses kontrolü bulunuyor.

Rampage Zengibar 7.1 Surround RGB Gaming Mikrofonlu Kulaklığı BURADAN inceleyebilirsiniz.

3- JBL farkını hissedeceksiniz

Ergonomik yapısı sayesinde oldukça kolay bir kullanım sağlayan JBL Kulak içi kulaklık, yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir ürün. Beyaz ve siyah renk seçenekleri de bulunuyor.

JBL C100 kırmızı kulaklığa BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- JBL kulaklıkla ortamdaki seslerden kurtulun

JBL kulak üstü bluetooth kulaklık kulaklarınıza tam oturur. Kulak üstü tasarımı, yumuşak dokulu kulak başlıkları sayesinde ortamdaki seslerden izole olursunuz. 11 saat pil ömrü olan bu kulaklıkla, müzik dinlerken çağrı geldiğinde yanıtlayabilir ve sorun yaşamadan telefon görüşmenizi yapabilirsiniz. Katlanabilir olduğu için istediğiniz zaman kapladığı alanı azaltabilirsiniz.

JBL T460BT kulak üstü Bluetooth kulaklığı BURADAN inceleyebilirsiniz.

5- Xiaomi’den çığır açan bir kulaklık

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic Bluetooth kablosuz kulaklık her açıdan dört dörtlük bir kulaklık. Telefonunuzdan 10 metreye kadar uzaklaşsanız dahi bağlantınız kopmaz. Yolda, egzersiz sırasında, otobüste rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kulağınızda bulunduğu süre boyunca herhangi bir rahatsızlık vermeyeceği için uzun süreli kullanıma uygundur.

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Bluetooth Kablosuz Kulaklığa BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- 25 saatlik müzik keyfi sizleri bekliyor

Şarjı tamamen dolduktan sonra 25 saate kadar çalışabilme özelliğine sahip olan Trust Mobile Tones Bluetooth kulaklık, yumuşak kulak yastıkları ve ayarlanabilir kafa bandı sayesinde oldukça rahat bir kullanım sağlar. Katlanabilir tasarımı sayesinde minimum yer tutan kulaklık, üzerinde bulunan kontrol düğmeleri sayesinde oldukça kolay bir kullanım sağlar. Ayrıca dilerseniz kulaklığı kablolu olarak da kullanabilirsiniz.

Trust Mobile Tones Kablosuz Kulak Üstü Bluetooth Kulaklığı BURADAN inceleyebilirsiniz.

7- Oyun deneyimini başka bir boyuta taşıyacak

Ödül sahibi bir kulaklıkla karşınızdayız. Dünyaca ünlü bilgisayar oyuncularının kullandığı bir marka olan SteelSeries Arctis 1 kablosuz oyun kulaklığı, dış sesi tam anlamıyla izole eden bir ürün. PC, PS4, PS5, Nintendo Switch ve Android uyumu bulunan bu kulaklık farklı bir oyun deneyimi sunacak.

SteelSeries Arctis 1 Wireless Kablosuz Oyun Kulaklığına BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Philips'den dört dörtlük bir kulaklık

Yumuşak ve ayarlanabilir kafa bandı sayesinde uzun süre kullanıma uygundur. Şarjı dolduktan sonra 29 saate kadar kullanılabilir. Üzerinde bulunan kontrol düğmeleri sayesinde oldukça kolay bir kullanım sağlayan Philips kablosuz kulak üstü kulaklığın, pembe ve beyaz renk seçenekleri de mevcut.

Philips TAH4205 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklığı BURADAN inceleyebilirsiniz.

9- Samsung ile doğal ve yüksek ses kalitesi

Temiz, doğal ve yüksek ses kalitesiyle memnun kalmanızı sağlayacak Samsung kablolu kulaklık, tasarımı sayesinde rahatsızlık duymayacağınız bir ürün. Kablo üzerindeki ses düğmelerinden oynat, duraklat, ses açma, ses kısma, çağrı cevaplama gibi ayarları kolaylıkla yapabilirsiniz.

Samsung EO-HS13 kablolu kulaklığa BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Müzik dinlemeyi seven çocuklarınızı ihmal etmeyin!

Müzik yetişkinler için nasıl vazgeçilmez ise çocuklar için de bir o kadar vazgeçilmezdir. Üzerinde birbirinden renkli figürlerin bulunduğu bu kulaklık, katlanabilir yapısı, rahat kullanımı ile çocuklarınızı büyüleyecek. 20 saatlik şarj ömrü bulunan Trust Comi Bluetooth kulaklığın, 10 metre mesafeye kadar bluetooth özelliği bulunuyor.

Trust Comi Bluetooth çocuklar için kulaklığı BURADAN inceleyebilirsiniz.



