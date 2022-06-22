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Plajda ya da yolda yürürken yakıcı güneşten korunmanızı sağlayacak şapka modelleri

21.06.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz kış demeden güneşin az da olsa yüzünü gösterdiği zamanlarda şapkasız dışarıya çıkmayanlardan mısınız? Kış aylarında belki tempolu bir sahil yürüyüşünde size eşlik eden şapkalar, yaz günlerinde ayrılmaz bir parçanız hâline geliyor olabilir. Siz de şapkalarla hem şıklığınızı tamamlamak hem güneşin zararlı etkilerinden korunmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! İşte "İyi ki almışım." dedirtecek birbirinden kaliteli modeller!

Plajda ya da yolda yürürken yakıcı güneşten korunmanızı sağlayacak şapka modelleri

İçindekiler

  • 1. "Hem yaz hem kış beni güneşten korusun." diyenlere
  • 2. Plajın iconu olmaya ne dersiniz?
  • 3. Fötr şapkalarla kombinlerinizi tamamlayın
  • 4. "Cildimi güneşten korunsun." diyenler için
  • 5. Rüzgâra karşı koyan model arayışında olanlara
  • 6. Şapkasız festival olmaz
  • 7. Bucket şapkayla stilinizi yansıtın
  • 8. Bazı günler diğerlerinden daha özel
  • 9. Uzun günlerin koruyucusu, çatı şapka
  • 10. Rengârenk tasarımlara yer açın

Şapka denilince akıllara ilk olarak denize kıyısı olan, kumların sıcaktan ısındığı ve soğuk içeceklerin yudumlandığı yerler geliyor. Ancak sıcak yaz günlerinde başınızı güneş çarpmalarına karşı koruyan bu gösterişli aksesuar aynı zamanda cildinizi erken yaşlanmaya, lekelenmeye ve mevcut lekelerin derinleşmesine karşı koruma görevi görüyor. Gelin, bazen sadece kombinlerin tamamlayıcı aksesuarı bazen ise güneşin zararlı etkilerinden korumak için kullanılan en güzel şapka modellerini hep birlikte keşfedelim!

1. "Hem yaz hem kış beni güneşten korusun." diyenlere

Plajda ya da yolda yürürken yakıcı güneşten korunmanızı sağlayacak şapka modelleri

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Tüm gün başınızda olacak şapkanın konforlu olması şart. Nefes alabilir pamuktan üretilen Yılmazel Beyzbol Şapkası, Gün boyu eşsiz konfor sunar. Esnek yapısı sayesinde de oldukça dayanıklı. Aynı zamanda kapak kısmı daha iyi şekillendirmek ve oluşabilecek deformasyonu önlemek için 2 ayrı ön panel ile kaplanmış. Yumuşak dokusuyla piknikte, yürüyüşte, sporda, plaj partilerinde ve sahilde sizi güneşten korur. Dilerseniz açık veya kapalı mekânlarda 4 mevsim katılacağınız etkinlikler için güzel bir aksesuar olarak da tercih edebilirsiniz. Birden fazla renk seçeneği olduğu için kıyafetlerinize uygun olan rengi rahatlıkla seçebilirsiniz.

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2. Plajın iconu olmaya ne dersiniz?

Plajda ya da yolda yürürken yakıcı güneşten korunmanızı sağlayacak şapka modelleri

Plaj şapkası denince akla ilk gelen modeller genellikle renkli, dikkat çeken ve tarz görünen şapkalar olur. "Bu yazın trend renkleri neler?" derseniz pembe rengi elbise dolabınıza dâhil edebilirsiniz! Peki, siz plaj keyfinizi sürerken pembe tonlardaki şapkanız tüm dikkatleri üzerinize çeksin ister misiniz? Öyleyse Xhan Hasır Şapka'yı incelemeden geçmeyin. Şapka hafif ve dayanıklı yapısıyla sizi hem güneşten korur hem tarzınızı tamamlar. Geniş paneli sayesinde yüzünüzü ve gözlerinizi gölgede tutar. Böylece rahat bir görüş alanı sağlar. %100 hasırdan üretilen şapka, şık tasarımıyla bahar ve yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak.

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3. Fötr şapkalarla kombinlerinizi tamamlayın

Plajda ya da yolda yürürken yakıcı güneşten korunmanızı sağlayacak şapka modelleri

Klasik çizgilerden vazgeçemiyorsanız neredeyse tüm açık alanlarda kullanım imkânı sunan fötr şapkaları tercih edebilirsiniz. Kisbeibi Klasik Fötr Şapka, bir sahil kasabasında akşam güneşi eşliğinde deniz kenarında yürüyüşe çıkacağınız zamanlarda rahatlıkla kombininizi tamamlayacak harika bir parça. Dilerseniz kot şort ve tişört ikilisinden oluşan kombininizi bir üst seviyeye çıkarmak için de tercih edebilirsiniz. Şapka sizi UV ışınlarının zararlı etkilerinden korur. Kolay katlanabilir ve dayanıklı malzemesi sayesinde valiz ya da çantanızda hem deforme olmadan hem fazla yer kaplamadan muhafaza edebilirsiniz.

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4. "Cildimi güneşten korunsun." diyenler için

Plajda ya da yolda yürürken yakıcı güneşten korunmanızı sağlayacak şapka modelleri

Bütün bir kış boyunca yazın keyfini doyasıya çıkaracağınız tatil planları yapıyorsanız güneşten koruyan ürünleri mutlaka edinmelisiniz. Güneş her ne kadar faydalı olsa da yüzünüzü zararlı ışınlardan korumalısınız. MK MATT KEELY Büyük Plaj Hasır Güneş Şapkası öne doğru genişlediği için sadece yüzünüzü korumakla kalmaz, yaşlanmaya en müsait olan boyun ve dekolte bölgenizi de güneşin zararlı etkilerinden uzak tutar. Açık arka kısmında yer alan ayarlanabilir kurdelesiyle at kuyruğu saç stilini kolayca yapabilirsiniz. Şapkayı rulo şeklinde kıvrılarak kullanmadığınız zamanlarda küçük bir çanta içinde rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

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5. Rüzgâra karşı koyan model arayışında olanlara

Plajda ya da yolda yürürken yakıcı güneşten korunmanızı sağlayacak şapka modelleri

Güneşli yaz günlerinde rüzgârlı plajları unutmamak lazım. Plajda otururken ya da sahilde yürürken "Ya şapkam uçarsa?" diye korkmak istemezsiniz, değil mi? O zaman bu şapka tam size göre! ForsWear Bağlanabilir Siyah Kurdeleli Hasır Şapka'nın yan taraflarından bulunan fular sayesinde ürünü isteğiniz zaman bağlayıp rüzgâr nedeniyle uçmasını engelleyebilirsiniz. Ayrıca şapkayla dilediğiniz fuları kullanabilirsiniz. Neredeyse tüm yüz tiplerine uyum sağlayan şık şapkayla tarz yakalamak mümkün. Kolay temizlenen modeli yüksek ısıya maruz bırakmadan sadece soğuk su ile yıkayabilirsiniz. Yumuşak hasırdan yapılan ve kaşıntı yapmayan şapkayı rengi bozulmadan uzun yıllar kullanabilirsiniz.

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6. Şapkasız festival olmaz

Plajda ya da yolda yürürken yakıcı güneşten korunmanızı sağlayacak şapka modelleri

Bazı şapkalar güneşten yüzünüzü korurken bazı şapkalar size farklı bir görünüm sağlar. İşte Homoyoyo Kovboy Şapkası bu iki kriteri de size sunuyor. Özellikle festivallerde tarzınızı konuşturmanızı sağlayacak model; eşsiz şekli, hassas dokusu ve sofistike görünümüyle sizi çok daha çekici hâle getirir. Nefes alabilen yapısı sayesinde ilkbahar ve yaz mevsimleri için ideal bir seçim olarak öne çıkar. Geniş çevresi yüzünüzü gölgede tutar ve sizi UV ışınlarının zararlı etkisinden korur. Bunaltıcı havalarda serin kalmanıza yardımcı olur. Kullanmadığınız zamanlarda çanta askısına bağlayarak kolayca saklayabilirsiniz.

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7. Bucket şapkayla stilinizi yansıtın

Plajda ya da yolda yürürken yakıcı güneşten korunmanızı sağlayacak şapka modelleri

Son yıllarda trend olan ve kese şapka olarak da bilinen bucket şapkalar, her sezon olduğu gibi yaz aylarında da ilk tercihler arasında yer alır. Spor, modern, renkli ve sadece tatil için değil gündelik kullanıma da uygun bir model arayışındaysanız Biggdesign Moods Up Şapka'yı mutlaka alışveriş listenizde yer verin. Hafif tasarımıyla gün boyu rahat kullanılır. Yumuşak dokusu sayesinde tüm kafa yapılarına kolayca uyum sağlayabilir. Şapkanın formu deforme olmayacak şekilde katlanmaya veya bükülmeye de dayanıklı. Çanta ve valiz içinde çok alan kaplamadan taşıyabileceğiniz modelle şık kombinler oluşturmaya ne dersiniz?

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8. Bazı günler diğerlerinden daha özel

Plajda ya da yolda yürürken yakıcı güneşten korunmanızı sağlayacak şapka modelleri

Artık özel günlerde fotoğrafçıya gidip fonların önünde poz verme devri bitti. Daha doğal görünümlü, gerçekçi fotoğraflar tercih edildiği için çekim platoları ve açık alanlarda çeşitli tarzlarda dış çekimler yapılıyor. İşte hem dış çekimlerde şıklığınızı tamamlayacak hem sizi güneşin zararlı etkilerinden koruyacak bir modelle karşınızdayız, Kepp Geniş Kenarlı Açık Krem Sarı Renk Hasır Şapka! Pastel tonu ve üzerindeki renkli püskülleri, bohem tarzınızı öne çıkarır. Güneş ışınlarından yüzünüzü korur. Hava alan ve terletmeyen hasırı sayesinde gün boyu keyifle kullanabilirsiniz.

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9. Uzun günlerin koruyucusu, çatı şapka

Plajda ya da yolda yürürken yakıcı güneşten korunmanızı sağlayacak şapka modelleri

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Güneşe karşı âdeta tam koruma sağlayacak bir modele ihtiyacınız varsa Chunyang Güneş Şapkası, arayışınıza son verebilir! Uzun süreli doğa yürüyüşleri, gezintiler ve tekne turları gibi çok fazla güneşe maruz kalacağınız anlarda mutlaka yanınızda olması gereken model, kombinlerinizi de tamamlar. Ön kısımda bulunan geniş vizor, göz ve boyun kısmını güneşten korur. Açık renkli ve ışık kırıcı kumaşı, şapkanın ısınmasını engeller. Arka kısmındaki uzantısı ise sizi serin tutarak ense ve omuz bölgenizi güneş yanıklarından korur. Böylece seyahatinizi rahat bir şekilde geçirmenize yardımcı olur. Kaliteli yapısı sayesinde katlanarak muhafaza edilebilir.

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10. Rengârenk tasarımlara yer açın

Plajda ya da yolda yürürken yakıcı güneşten korunmanızı sağlayacak şapka modelleri

Gökkuşağının tüm renklerine sahip Beton Kraliçesi Motifli El Örgüsü Bucket Şapka, size yaz boyu eşlik ederken tüm gözleri de üzerinize toplayacak! Yazın en çok sevilen renkleriyle işlenen model, hemen hemen tüm kıyafetlere uyum sağlar. Şapkayı havuz partilerinde, festivallerde, plajlarda ve tekne turlarında kısacası açık olan tüm alanlarda kullanabilirsiniz. Pamuklu ip kullanıldığı için terletmez. Örgü modeliyle etnik ve sevimli bir görünüm sunar. Yumuşak yapısı katlanarak muhafaza edilmeye uygun olsa da tüm yaz başınızdan çıkartmak istemeyeceğinizden hiç şüphemiz yok!

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