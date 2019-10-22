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Plakasız araçla kapkaç yapan 2 kişi operasyonla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 20:58 | Son Güncelleme

Gaziantep’te plakasız araçlarla kapkaç yapan 2 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.Gaziantep’te son dönemlerde meydana gelen 4 ayrı kapkaç olayı ardında harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Plakasız araçla kapkaç yapan 2 kişi operasyonla yakalandı

Gaziantep’te plakasız araçlarla kapkaç yapan 2 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.
Gaziantep’te son dönemlerde meydana gelen 4 ayrı kapkaç olayı ardında harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kapkaç olaylarında kullanılan araçların peşine düştü. kimliklerin gizlenmesi için plakasız araçlarla suçun işlendiğini belirleyen ekipler, önce kapkaç olaylarında kullanılan 4 araca ardından ise şahıslara ulaştı. Gözaltına alınan şahıslar, yasal işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Plakasız araçla kapkaç yapan 2 kişi operasyonla yakalandı

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