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  4. Plastik boru fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Plastik boru fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 17:40 | Son Güncelleme

Kayseri’de plastik boru fabrikasında çıkan havadan görüntülendi.Edinilen bilgiye göre, Ankara yolunun Beydeğirmeni mevkiinde bulunan plastik boru fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Plastik boru fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Kayseri’de plastik boru fabrikasında çıkan havadan görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara yolunun Beydeğirmeni mevkiinde bulunan plastik boru fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine olay yerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri OSB’ye bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, jandarma ekipleri de fabrikanın etrafında güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar da gökyüzünü kapladı.
Öte yandan, fabrikayı saran alevlerde havadan görüntülendi.

Plastik boru fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

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