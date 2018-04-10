KADIN

Plastik ördeklerin içi 'ölümcül bakterilerle dolu'

Betül Kurucu Betül Kurucu
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 10.04.2018 10:34 | Son Güncelleme

Haberi okuduktan sonra bu sevimli oyuncakları atmak zorunda kalacaksınız. İsviçre Federal Su Enerjisi ve Teknoloji Enstitüsü, Zürih ve Illinois Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, 5 kauçuktan 4'ünün ''potansiyel olarak patojenik bakteriler'' içerdiği saptandı. Oyuncakların içinde santimetre kare başına 5 ila 75 milyon arasında bakteri hücresi bulundu.

Plastik ördeklerin içi 'ölümcül bakterilerle dolu'

Görünüşte zararsız olan ve birçoğumuzun banyosunda bulunan plastik ördekler uzmanlara göre bakteriler için bir cennet.

Lejyoner hastalığına yol açan Lejyoner bakterisi ve özellikle bağışık sistemleri güçsüz olan kişilerde ölümcül olabilen ilaca dirençli pseudomonas aeruginosa bakterisi de oyuncaklarda bulunan bakteriler arasında.

Araştırmaya göre, sıcak ve nemli banyo ortamı mikropların üremesi için ideal bir ortam oluşturuyor.

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Oyuncakların plastik yüzeylerinde üreyen bakteriler göz, kulak ya da mide enfeksiyonlarına da yol açabiliyor. Araştırmacılar, karbon içerikleri taşıyan plastiğin mikropları beslemeye yardımcı olduğunu da kaydediyor.

Araştırma nasıl yapıldı?

Araştırmacılar, banyo benzeri bir ortamda 11 hafta boyunca oyuncaklar üzerinde kontrollü deneyler yaptı.
Oyuncakları, kirli suya, sabuna, tere ve idrara maruz bıraktı.
Deneyin bir parçası olarak çocuklu ailelerden banyoda kullanılan oyuncaklar da toplandı.

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Oyuncakların içleri açılarak, laboratuvar ortamında incelendi.
İncelenen 5 oyuncaktan 4'ünde tehlikeli olabilecek bakteri bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
plastik ördek plastik ördek mikrop

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