HABER
  4. Plastik poşetin yasaklandığı Tayland'da halk alışverişe bakın nasıl geldi

Plastik poşetin yasaklandığı Tayland'da halk alışverişe bakın nasıl geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2020 14:03 | Son Güncelleme

Uzak Doğu'nun gözde turizm merkezlerinden olan Tayland, bu kez kalabalık nüfusuyla değil plastik poşet yasağı ile gündeme geldi. Yaz aylarında turistlerin gelmesiyle birlikte daha da artan nüfus, devlet yönetiminin doğayı korumak için farklı yasaklara yönelmesine neden oluyor.

Yapılan araştırmalara göre Taylan'da 1 yılda 75 milyar plastik poşet kullanıldığı ortaya çıktı. Poşet haricinde tek kullanımlık diğer plastik ürünlerin tüketiminin de fazla olduğu Tayland'da, bu plastikler pek çok canlının yaşamını yitirmesine de neden oldu. Ortaya çıkan bu gerçeklerin ardından Tayland yönetimi 2020 yılına plastik poşet kullanımını yasaklayarak girdi. Bu duruma çözüm bulmak için harekete geçen halk ise oldukça ilginç görüntüler ortaya çıkmasına neden oldu.

Alışverişe böyle geldiler!

1 Ocak 2020 ile başlayan plastik poşet yasağı ülkede renkli görüntülere sahne oldu.
Parayla da satın alınamayan plastik poşetlere alternatif yaratan halk sosyal medyayı salladı.
Kiminin valiz kiminin temizlik kovasıyla geldiği müşteriler Tayland sokaklarında da renkli görüntüler oluşturdu.
İşte marketten aldıkları yiyecekleri taşıyabilmek için birbirinden farklı yöntemler geliştiren halkın renkli görüntüleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TAYLAND plastik poşet

En Çok Okunan Haberler

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?

Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Eski sevgilisinin yanında erkek görünce...

Eski sevgilisinin yanında erkek görünce...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Sosyal medyanın en paylaşılan aşk şiirleri!

Sosyal medyanın en paylaşılan aşk şiirleri!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Poşet yasağı, Birleşmiş Milletlerin çıkardığı bir yasaktır ve her ülke uymak zorundadır. Türkiye'nin çıkardığı bir yasak değildir. Türkiye de uymakla yükümlüdür.
kökten çözüm diye ben buna derim. bizde de parayla satılmamalı.
Bizim ülke daha yaratıcıydı çözüm konusunda :)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yol kenarında dilenen kişiye kıyafetlerini çıkarıp veren vatandaş

Dilenciye kıyafetlerini çıkarıp veren vatandaşlar

Beylikdüzü'nde fırtınadan korunmak isteyen sokak kedisi ATM'ye sığındı

Korunmak için ATM'ye sığındı

Gaziantep'te akılalmaz olay! Biber gazıyla kuyumcuyu soydu

Akılalmaz olay! Biber gazıyla...

Pamukkale 2019 yılında turist rekoru kırdı

Burayı duyan yabancılar akın akın geliyor!

Buzul çağı hayvanları nasıl hayatta kaldı?

Buzul çağı hayvanları nasıl hayatta kaldı?

Mersin'de ilginç görüntü! Plastik leğenden tekne yapıp sel sularında yüzdü

Kendi teknesini yapıp seli eğlenceye çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.