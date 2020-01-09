Plastik poşetin yasaklandığı Tayland'da halk alışverişe bakın nasıl geldi

Yapılan araştırmalara göre Taylan'da 1 yılda 75 milyar plastik poşet kullanıldığı ortaya çıktı. Poşet haricinde tek kullanımlık diğer plastik ürünlerin tüketiminin de fazla olduğu Tayland'da, bu plastikler pek çok canlının yaşamını yitirmesine de neden oldu. Ortaya çıkan bu gerçeklerin ardından Tayland yönetimi 2020 yılına plastik poşet kullanımını yasaklayarak girdi. Bu duruma çözüm bulmak için harekete geçen halk ise oldukça ilginç görüntüler ortaya çıkmasına neden oldu.