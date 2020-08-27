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Platonik aşık olduğu kadının ablasını bıçaklayan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2020 17:51 | Son Güncelleme

Antalya'da platonik aşk yaşadığı Sennur N.'nin güzellik salonu sahibi ablası Şenay N.'yi, aşklarına engel olduğu gerekçesiyle iş yerinde bıçaklayarak ağır yaralayan Süleyman T. (45) polis tarafından yakalandı. Süleyman T., adliyeye sevk edildi.

Platonik aşık olduğu kadının ablasını bıçaklayan şüpheli yakalandı

Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 451 Sokak'taki bir güzellik salonunda meydana geldi. Otomobiliyle bir binanın giriş katındaki güzellik salonuna gelen Süleyman T., balkonda oturan Şenay N.'yi boyun ve karın bölgesinden bıçakladı. Saldırıyı gören Sennur N., Süleyman T.'ye engel olmak istedi. Ancak saldırgan Sennur N.'yi bıçak tehdidiyle engelledi. Ardından da geldiği otomobille kaçtı.

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3 bıçak darbesi alan Şenay N., çevredekiler tarafından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Ameliyat edilen abla, tedavi altına alındı.

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Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de kaçan Süleyman T.'yi yakalamak için çok yönlü araştırma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını takibe alan polis ekipleri, Süleyman T.'yi dün gece saklandığı adreste yakalayarak, gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Süleyman T., adliyeye sevk edildi.

DHA

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