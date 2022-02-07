HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Playboy yıldızı içinde 'şeytanın çocuğunu' istemediği için kürtaj yaptırdığını itiraf etti! 'Başka kimseyle yapmıyordum bebeğin babası...'

Playboy yıldızı içinde 'şeytanın çocuğunu' istemediği için kürtaj yaptırdığını itiraf etti! 'Başka kimseyle yapmıyordum bebeğin babası...'

07.02.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunday Mirror'a bir röportaj veren eski Playboy güzeli Karissa Shannon, yıllar önce Hugh Hefner'in bebeğini aldırdığını itiraf etti. 'İçimde o şeytanın çocuğunu istemiyordum' diyen Shannon, 'Çok gençtim. Başka kimseyle sevişmiyordum bu yüzden bebeğin babası oydu. Gizli bir kürtaj yaptırmaya karar verdim' dedi.

Playboy yıldızı içinde 'şeytanın çocuğunu' istemediği için kürtaj yaptırdığını itiraf etti! 'Başka kimseyle yapmıyordum bebeğin babası...'

Eski Playboy mankeni Karissa Shannon kendi çocuğuna uzaylı benzetmesi yaptı. 'Vücudumdan tiksindim ve midemin içinde bir uzaylı varmış gibi hissettim. İçimde şeytan var gibiydi. 83 yaşında bir adamın çocuğunu taşıdığımı kimsenin bilmesini istemedim.' dedi.

Playboy malikanesinde geçirdiği zamanlar yüzünden psikolojisinin bozulduğunu ve depresyona girdiğini ifade eden Karissa, o evde insanların zorla grup sekse zorlandığını söyledi.

image (7)

1926'da dünyaya gelen Hugh Hefner, üç kez evlendi ve boşandı. Dört çocuğu olan Hefner hakkında korkunç boyuta varacak iddialar vardı. Hugh Hefner, 2017 yılında ABD'de hayatını kaybetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatbikat kararı sonrası Rusya'ya nota verdiler!Tatbikat kararı sonrası Rusya'ya nota verdiler!
Erdoğan karantinadan gençlere seslendi: Bizi eve hapsettilerErdoğan karantinadan gençlere seslendi: Bizi eve hapsettiler
Kurşun yağdırdılar! Baba ve kızına kanlı pusuKurşun yağdırdılar! Baba ve kızına kanlı pusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

Son dakika: Şok eden altın tahmini! Tarih verdi: 20 bin dolar…

Son dakika: Şok eden altın tahmini! Tarih verdi: 20 bin dolar…

Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’

Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’

"Ağır oldu, farkındayız" deyip tarih verdi

"Ağır oldu, farkındayız" deyip tarih verdi

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen akım! Ölüme kadar götürüyor

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen akım! Ölüme kadar götürüyor

İlginizi Çekebilir

Sinirlenince lüks arabasında poz verip...

Sinirlenince lüks arabasında poz verip...

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı! "Öptü, okşadı..."

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı! "Öptü, okşadı..."

Boşanma adımı iddiası! Açıklama geldi

Boşanma adımı iddiası! Açıklama geldi

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Güneşi görünce hırkasını açtı! Sütyeniyle poz verdi

Güneşi görünce hırkasını açtı! Sütyeniyle poz verdi

Son paylaşımı olay oldu! "Hemen sil..."

Son paylaşımı olay oldu! "Hemen sil..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.