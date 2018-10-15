PlayStation 4 kullananlar dikkat: Bu mesajı sakın açmayın! Anında çökertiyor

Gelen kullanıcı bildirimlerine göre PlayStation 4 oyun konsollarının çökmesine neden olabilecek kötü amaçlı bir mesaj dolaşıyor. Sosyal medya ve forumlardaki birçok kullanıcı PlayStation Network (PSN) aracılığı ile gönderilen bu mesajların cihazlarını çökerttiğini ve fabrika ayarlarına sıfırlamak zorunda kaldıklarını belirtiyorlar.
Bu hatanın önceki örneklerinde olduğu gibi, mesajın sadece belli bölümlerindeki karakterler hataya neden oluyor. PS4 sahipleri sorunu çözmek için Reddit'te bir araya geldi ve konsol açık olmadığı zamanlarda dahi mesaj alınırsa konsolun çökebileceği sonucuna vardı. Bu durum oyuncuların multiplayer oyunlarda istismar edilmesine yol açıyor.
Şimdilik yapacağınız en iyi şey Sony tarafından yayınlanacak olan güncelleme gelene kadar, PSN'deki diğer oyunculardan gelecek mesajları açmamak olacaktır. Eğer mesajları yine de görmek istiyorsanız Android veya iOS cihazlarda kullanılabilen resmi uygulama PlayStation Messages'ı telefonunuza yükleyebilirsiniz.
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