HABER

PlayStation 4 kullananlar dikkat: Bu mesajı sakın açmayın! Anında çökertiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.10.2018 19:59 | Son Güncelleme

Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 4'leri geçici süre kullanılamaz hale getiren bir mesaj keşfedildi. Gelen bilgilere göre PlayStation Network'ten gönderilen mesaj konsolları çökertiyor.

PlayStation 4 kullananlar dikkat: Bu mesajı sakın açmayın! Anında çökertiyor

Gelen kullanıcı bildirimlerine göre PlayStation 4 oyun konsollarının çökmesine neden olabilecek kötü amaçlı bir mesaj dolaşıyor. Sosyal medya ve forumlardaki birçok kullanıcı PlayStation Network (PSN) aracılığı ile gönderilen bu mesajların cihazlarını çökerttiğini ve fabrika ayarlarına sıfırlamak zorunda kaldıklarını belirtiyorlar.

Bu hatanın önceki örneklerinde olduğu gibi, mesajın sadece belli bölümlerindeki karakterler hataya neden oluyor. PS4 sahipleri sorunu çözmek için Reddit'te bir araya geldi ve konsol açık olmadığı zamanlarda dahi mesaj alınırsa konsolun çökebileceği sonucuna vardı. Bu durum oyuncuların multiplayer oyunlarda istismar edilmesine yol açıyor.

GÜNCELLEME GELENE KADAR GELEN MESAJLARI AÇMAYIN

Şimdilik yapacağınız en iyi şey Sony tarafından yayınlanacak olan güncelleme gelene kadar, PSN'deki diğer oyunculardan gelecek mesajları açmamak olacaktır. Eğer mesajları yine de görmek istiyorsanız Android veya iOS cihazlarda kullanılabilen resmi uygulama PlayStation Messages'ı telefonunuza yükleyebilirsiniz.

PARTNERİşte her derde deva Zerdeçal'ın faydalarıİşte her derde deva Zerdeçal'ın faydaları
En çok arızalanan telefonlar ortaya çıktı! Bilmiyorsanız dikkat...En çok arızalanan telefonlar ortaya çıktı! Bilmiyorsanız dikkat...
Microsoft'tan yeni katlanabilen telefon! İşte görüntüsü...Microsoft'tan yeni katlanabilen telefon! İşte görüntüsü...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PlayStation4 Sony PlayStation Network mesaj

En Çok Okunan Haberler

Volkan Demirel'den tarihi karar!

Volkan Demirel'den tarihi karar!

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi

Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En çok arızalanan telefonlar ortaya çıktı! Bilmiyorsanız dikkat...

En çok arızalanan telefonlar ortaya çıktı! Bilmiyorsanız dikkat...

Microsoft'tan yeni katlanabilen telefon! İşte görüntüsü...

Microsoft'tan yeni katlanabilen telefon! İşte görüntüsü...

Instagram'da bebek satan çeteye darbe!

Instagram'da bebek satan çeteye darbe!

PlayStation kullanıcılarına PlayStore müjdesi!

PlayStation kullanıcılarına PlayStore müjdesi!

Huawei Mate 20 ailesi ortaya çıktı

Huawei Mate 20 ailesi ortaya çıktı

CoD: Black Ops 4 bizlere neler sunuyor?

CoD: Black Ops 4 bizlere neler sunuyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.