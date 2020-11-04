PlayStation 5 ön siparişleri Türkiye'de tekrar başladı, dakikalar içinde tükendi!

PlayStation 5 Türkiye ön siparişleri daha önce birçok online site aracılığıyla başlamıştı. Birçok mağaza, Sony'nin yeni oyun konsolunu 19 Kasım öncesi oyuncuların siparişine açmıştı. PlayStation 5 fiyatı ise mağazalarda Sony Türkiye'nin açıkladığı üzere 8.299 TL'den listelendi. Oyunseverler, PS5 siparişlerini bu mağazalar aracılığıyla oluşturdu ve teslim tarihlerini beklemeye başladı. Şimdi ise Türkiye'de faaliyet gösteren bir mağaza daha PlayStation 5'i ön siparişe açtı.

PLAYSTATİON 5 STOĞU KISA SÜREDE TÜKENDİ

Türkiye'de faaliyet gösteren bir online satış sitesi, PlayStation 5 ön siparişleri almaya başladı. Ancak sitenin ön siparişleri açmasıyla stokların tükenmesi bir oldu. Kısa süre içerisinde sitede ''Şu anda mevcut değil'' ibaresi çıktı. Bu, stokların tükendiği anlamına geliyordu.

PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PS5 çıkış tarihi Türkiye dahil birçok pazar için 19 Kasım olarak belirlenmiş durumda. Bu tarihten itibaren oyuncular, PlayStation 5'i fiziksel mağazalardan da satın alabilecek. ABD ve bazı seçili pazarlarda ise PlayStation 5 12 Kasım'da satışa sunulacak.

