PlayStation 5 sunumu için tarih belli oldu

Artık yeni nesil konsolların satışa sunulmasına sayılı günler kaldı. Hem Sony hem de Microsoft yeni nesil konsollarını satışa sunmak için geri sayıma geçmiş durumdalar. Bilindiği üzere Microsoft yeni nesilde satışa sunacağı iki konsol için de çıkış tarihi ve fiyat açıklamasını yaptı.

Sony ise henüz PlayStation 5‘e dair net bir çıkış tarihi duyurmuş değil. Bunun yanında cihazın fiyatı da hala kesinlik kazanmadı. Fakat PS5‘e gelecek olan birinci ve üçüncü parti oyunların pek çoğunu şimdiden öğrendik. Lakin Sony hala son sözünü söylemiş değil. Keza bu ay içerisinde yeni bir PS5 sunumu daha gerçekleşecek.

PLAYSTATİON 5 SUNUMUNDA NELER DUYURULACAK?

Sony’den yapılan yeni açıklamada 16 Eylül’de yeni bir PS5 sunumu daha gerçekleştirileceği belirtildi. Gerçekleşecek olan bu sunum Türkiye saati ile 23:00 sularında başlayacak. YouTube ve Twitch üzerinden online olarak izlenebilecek olan bu sunumda yeni oyunlar ve daha önce duyurulmuş olan yapımlara dair yeni detaylar paylaşılacak.

Belki Sony bu etkinlikte PlayStation 5‘in çıkış tarihi ile birlikte fiyatını da paylaşabilir. Zira konsolun çıkmasına artık sayılı günler kaldı. Muhtemelen PlayStation 5 fiyatı da Xbox Series X ile aynı doğrultuda olacaktır.

Kısacası PS5 için belirlenecek olan 499 dolarlık etiket bizleri çok fazla şaşırtmayacaktır.

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