PlayStation Awards 2018 etkinliği duyuruldu!

Peki burada ödüllendirilecek oyunlar nasıl belirleniyor? Genel olarak seçilen jüri üyeleri ile belirlenen oyunların dışında halkında oy kullanmasına izin verilmekte. Kısacası ödüller sadece jüri üyelerinin istekleri üzerine dağıtılmamakta. Peki ödüller neleri kapsıyor? Toplamda 6 farklı ödül kategorisi mevcut bunlar; - Ünsal Sarıtoprak

Platinum Prize: Bir milyondan fazla kopya satan oyunlara verilen ödül. Gold Prize: 500 binden fazla kopya satan oyunlara verilen ödül. PlayStation Network Award: İlk üç PlayStation Network satışları ödüle layık görülecek. Users’ Choice Award: Japonya ve Asya'daki oyuncuların oylarıyla belirlenen ilk 10 oyuna verilen ödül. PlayStation VR Award: PlayStation VR'in satışlarına katkıda bulunan yapımlar ödüle layık görülecek. Indies and Developer Award: PlayStation'ın genişlemesine katkıda bulunan üç oyun.

Kaynak: Teknolojioku

