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PlayStation CEO’su renk takıntısı olanları sevindirecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.06.2020 12:46 | Son Güncelleme

Sony’nin geçtiğimiz günlerde tanıttı PlayStation 5 farklı tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Gelecekten gelen konsol tasarımı ile karşımıza çıkan PS5, çıkışında beyaz renk seçeneğine sahip olacaktı.

PlayStation CEO’su renk takıntısı olanları sevindirecek

Geçtiğimiz yıllarda önce siyah daha sonra beyaz, kırmızı, mavi ve pembe gibi çeşitli renk seçenekleri satışa sunan Sony, bugün siyah PlayStation 5 hakkında ilk açıklamayı yaptı.

PS5'E FARKLI RENK SEÇENEKLERİ GELECEK

PlayStation CEO’su Jim Ryan, PS5’te de farklı renk seçeneklerinin olacağını ancak bunların kademe kademe sunulacağını belirtti. Yani konsol ilk çıktığında beyaz renk seçeneği ile karşımıza çıkacak. Daha sonraki süreçte ise oyunların Limited Edition sürümleri ile konsol farklı renklere kavuşacak.

PS5’in yeni renk seçeneklerini hemen beklememek gerekiyor. 2020 sonuna doğru satışa sunulacak olan konsolun, yeni renklere kavuşmasının 2021’in ortalarına veya sonlarına doğru olacağını belirtelim.

Boyama konusunda oldukça müsait görünen PS5, bakalım bu nesilde özel sürüm konusunda Microsoft‘un karşısında bu sefer bir üstünlük sağlayabilecek mi?

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