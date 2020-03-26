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PlayStation Plus Nisan 2020 oyunları açıklandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.03.2020 09:58 | Son Güncelleme

PlayStation, bildiğiniz gibi her ay düzenli olarak PS+ abonelerine ücretsiz oyun veriyor. Eskiden PS4, PS3 ve PS Vita sahiplerine oyun sunan PlayStation şimdi 2 adet oyun ile sadece PlayStation 4 sahiplerinin karşısına çıkıyor. Bugün ise PS Plus Nisan oyunları açıklandı.

PlayStation Plus Nisan 2020 oyunları açıklandı

PlayStation ekibi, Nisan’da PlayStation 4 sahiplerine Türkçe dublaj ve altyazı desteğine sahip olan Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve Dirt Rally 2.0 oyununu ücretsiz olarak verecek. Sistemin Mart ayı oyunları olan Shadow of the Colossus ve Sonic Forces ise 7 Nisan 2020 tarihine kadar indirilebilir olacak. 8 Nisan tarihinde ise bu iki yeni oyun indirime sunulacak.

PS PLUS ÜYELİĞİ ZAMLANIYOR

Bildiğiniz gibi şu an PS Plus üyeliği aylık 23,99 TL. 1 Mayıs 2020 tarihinden sonra bu fiyat 39,99 TL‘ye çıkacak. Üyeliğin 1 yıllık fiyatı ise 239,99 TL olacak. Bu tarihe kadar aboneliğinizi yıllık olarak yenilemeniz yararınıza olacaktır.

PlayStation Türkiye’nin çok yakında yeni fiyat politikasına geçeceği geçtiğimiz gün ortaya çıkmıştı. Oyunların fiyatları Xbox One‘a göre artık iki kat daha pahalı olacak gibi görünüyor. Eğer bu zamlara bir el atılmazsa, PlayStation Türkiye’nin Xbox karşısında hezimete uğrayacağını söyleyebiliriz.

Xbox One’da yer alan Game Pass servisi sayesinde 100’den fazla oyuna aylık 40 TL vererek sahip olabiliyorsunuz. Böylesine bir ortamda bu kadar uygun fiyata oyun sunan Xbox One varken, PS Türkiye’nin zam konusunda geri adım atacağını düşünüyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
PlayStation PlayStation Plus PS Plus PS Plus Nisan 2020 oyun

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