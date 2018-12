PlayStation Plus Ocak 2019 oyunları belli oldu

2018'e neredeyse veda etmek üzereyiz. 2019 yılı itibariyle oyun dünyasını yepyeni isimler ağırlayacak. 1 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında indirebileceğimiz özel PSN oyunları arasında Steep de yer alıyor. Ubisoft'un kayak severlere özel olarak geliştirdiği spor oyunu, açık dünya elementlerine sahip. PSN'in diğer sürprizi ise Portal Knights. Minecraft'a benzeyen ve RPG türündeki oyunumuz keşfetmeyi sevenlere hitap ediyor. Diğer oyunları aşağıda bulabilirsiniz:

PS4



Steep

Portal Knights

Fallen Legion: Flames of the Rebellion (also on PS Vita)

PS3



Zone of the Enders HD Collection

Amplitude

PS Vita



Fallen Legion: Flames of the Rebellion (also on PS4)

Super Mutant Alien Assault

