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PlayStation Plus Ocak 2019 oyunları belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.12.2018 15:14 | Son Güncelleme

Sony Interactive Entertainment (SIE), üyelerine PlayStation’da çevrimiçi multiplayer oyun oynama, aylık bedava oyunlar ve daha birçok ayrıcalıklı hizmet sunan PlayStation Plus servisinin Ocak 2019 ayı oyunlarını duyurdu.

PlayStation Plus Ocak 2019 oyunları belli oldu

2018'e neredeyse veda etmek üzereyiz. 2019 yılı itibariyle oyun dünyasını yepyeni isimler ağırlayacak. 1 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında indirebileceğimiz özel PSN oyunları arasında Steep de yer alıyor. Ubisoft'un kayak severlere özel olarak geliştirdiği spor oyunu, açık dünya elementlerine sahip. PSN'in diğer sürprizi ise Portal Knights. Minecraft'a benzeyen ve RPG türündeki oyunumuz keşfetmeyi sevenlere hitap ediyor. Diğer oyunları aşağıda bulabilirsiniz:

PS4

Steep
Portal Knights
Fallen Legion: Flames of the Rebellion (also on PS Vita)

PS3

Zone of the Enders HD Collection
Amplitude

PS Vita

Fallen Legion: Flames of the Rebellion (also on PS4)
Super Mutant Alien Assault

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