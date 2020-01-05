HABER
  4. PlayStation Plus ve Xbox Live ocak ayının oyunları

PlayStation Plus ve Xbox Live ocak ayının oyunları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.01.2020 15:59 | Son Güncelleme

2020 yılı oldukça hareketli başladı. PlayStation Plus ve Xbox Live üyelerini bekleyen Ocak ayı sürprizlerine gelin beraber bakalım.

PlayStation Plus ve Xbox Live ocak ayının oyunları

Xbox Live Gold veya Xbox Game Pass Ultimate’iniz varsa ve bir Xbox One’ınız da varsa, şimdi 31 Ocak’a kadar Styx: Shards of Darkness’ı indirebilirsiniz. Styx, 2017 yılında piyasaya çıkan eğlenceli bir aksiyon/gizlilik oyunu. Ayrıca 16 Ocak –  15 Şubat tarihine kadar devam eden Batman: The Telltale serisini indirme şansınız da var. Her ne kadar Telltale isimlerinden bir süredir uzak kalsak da aslında Batman hikayesinde oldukça başarılı bir iş çıkartılmış. Şans verebilirsiniz. Özellikle Joker’e farklı bakmanızı sağlayacak. Xbox 360 / Xbox One cephesinde oyuncular Tekken 6’yı 15 Ocak’a kadar ve Lego Star Wars 2: The Original Trilogy’yi  16 Ocak’tan 31 Ocak’a kadar indirebilir.

Playstation tarafında ise Sony, en iyi koleksiyonlarının kapılarını aralamış durumda. Sony, en iyi koleksiyonlardan birini veriyor. 7 Ocak’tan itibaren PlayStation Plus aboneleri Uncharted: The Nathan Drake Collection’ı PlayStation 4’te ücretsiz olarak bulabilir. Ayrıca aynı gün Goat Simulator’ı ücretsiz olarak alabilirsiniz. Tüm bu oyunlar 3 Şubat’a kadar indirilebilir.

World of Warcraft’ın Yeni Güncellemesi Visions of N’Zoth Çıkış Tarihi Açıklandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldıMahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldı
Samsung Galaxy S10 Lite’ın fiyatı uygun olmayacak! İşte fiyatıSamsung Galaxy S10 Lite’ın fiyatı uygun olmayacak! İşte fiyatı
NASA endişeli: ASTERIA uzay aracı ile bağlantı kesildi!NASA endişeli: ASTERIA uzay aracı ile bağlantı kesildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PlayStation Plus Xbox One oyun

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Kalçası yine olay oldu! Kalçanı göstermek için...'

Kalçası yine olay oldu! Kalçanı göstermek için...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Duygu moduna göre Whatsapp durumları

Duygu moduna göre Whatsapp durumları

Facebook hesap silme nasıl yapılır?

Facebook hesap silme nasıl yapılır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngilizce Dublajlı Ni No Kuni filmi çok yakında

İngilizce Dublajlı Ni No Kuni filmi çok yakında

Luigi’s Mansion 3, yeni Multiplayer DLC’sine kavuşuyor

Luigi’s Mansion 3, yeni Multiplayer DLC’sine kavuşuyor

Samsung Galaxy S10 Lite’ın fiyatı uygun olmayacak! İşte Galaxy S10 Lite’ın fiyatı

Samsung Galaxy S10 Lite’ın fiyatı uygun olmayacak! İşte fiyatı

NASA endişeli: ASTERIA uzay aracı ile bağlantı kesildi!

NASA endişeli: ASTERIA uzay aracı ile bağlantı kesildi!

Google acil koduyla uyardı: Google Chrome 79’u indirmeyin!

Google acil koduyla uyardı: İndirmeyin!

Epson’un Yeni FastFoto Tarayıcısıyla 30 Saniyede 30 Fotoğraf!

Epson’un Yeni FastFoto Tarayıcısıyla 30 Saniyede 30 Fotoğraf!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.