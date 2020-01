PlayStation Plus ve Xbox Live ocak ayının oyunları

Xbox Live Gold veya Xbox Game Pass Ultimate’iniz varsa ve bir Xbox One’ınız da varsa, şimdi 31 Ocak’a kadar Styx: Shards of Darkness’ı indirebilirsiniz. Styx, 2017 yılında piyasaya çıkan eğlenceli bir aksiyon/gizlilik oyunu. Ayrıca 16 Ocak – 15 Şubat tarihine kadar devam eden Batman: The Telltale serisini indirme şansınız da var. Her ne kadar Telltale isimlerinden bir süredir uzak kalsak da aslında Batman hikayesinde oldukça başarılı bir iş çıkartılmış. Şans verebilirsiniz. Özellikle Joker’e farklı bakmanızı sağlayacak. Xbox 360 / Xbox One cephesinde oyuncular Tekken 6’yı 15 Ocak’a kadar ve Lego Star Wars 2: The Original Trilogy’yi 16 Ocak’tan 31 Ocak’a kadar indirebilir.

Playstation tarafında ise Sony, en iyi koleksiyonlarının kapılarını aralamış durumda. Sony, en iyi koleksiyonlardan birini veriyor. 7 Ocak’tan itibaren PlayStation Plus aboneleri Uncharted: The Nathan Drake Collection’ı PlayStation 4’te ücretsiz olarak bulabilir. Ayrıca aynı gün Goat Simulator’ı ücretsiz olarak alabilirsiniz. Tüm bu oyunlar 3 Şubat’a kadar indirilebilir.

World of Warcraft’ın Yeni Güncellemesi Visions of N’Zoth Çıkış Tarihi Açıklandı