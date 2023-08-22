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  4. PMYO SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI! 2023 PMYO sınavı başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı tarihleri

PMYO SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI! 2023 PMYO sınavı başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı tarihleri

22.08.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PMYO Giriş Sınavı ile ilgilki sson dakika açıklamasında bulunuldu. Polis Akamesi'nden yapılan açıklama ile adayların müracaatlarının alınacağı, ön sağlık kontrolünden geçirilecekleri ve fiziki yeterlilik sınavının uygulanacağı yer ve tarihler belli oldu. Peki, 2023 PMYO sınavı başvuruları ne zaman, nereden yapılır? PMYO ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar ile ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavlarının tarihleri...

PMYO SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI! 2023 PMYO sınavı başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı tarihleri

PMYO Giriş Sınavı ile ilgilki sson dakika açıklamasında bulunuldu. Polis Akamesi'nden yapılan açıklama ile adayların müracaatlarının alınacağı, ön sağlık kontrolünden geçirilecekleri ve fiziki yeterlilik sınavının uygulanacağı yer ve tarihler belli oldu. Peki, 2023 PMYO sınavı başvuruları ne zaman, nereden yapılır? PMYO ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar ile ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavlarının tarihleri...

PMYO

PMYO SINAVI NE ZAMAN?

PMYO sınavı için adayların müracaatlarının alınacağı, ön sağlık kontrolünden geçirilecekleri ve fiziki yeterlilik sınavının uygulanacağı yer ve tarihler yapılan açıklama ile belli oldu.

Polis Akademisinden yapılan açıklamaya göre; 2023 PMYO Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamasına katılacak adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle kurumun internet adresinden öğrenebilecek.

PMYO

PMYO SINAV BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, ilan edilen başvuru merkezlerinde belirlenen tarihlerde müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı işlemlerini yapabilecek.

PMYO SINAV BAŞVURUSU EKRANI

pmyo

ADAYLARA, SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖNDERİLMEYECEK

Fiziki yeterlilik sınavını başarıyla geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileri tarihte mülakat sınavı aşamasına katılacak.

Adaylara sınav giriş belgesi gönderilmeyecek, internetten yapılan sınav giriş duyurusu, tebliğ niteliği taşıyacak.

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